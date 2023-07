NORMA

Weitere Hygiene- und Drogerie-Artikel bei NORMA zu Anfang Juli 2023 reduziert - jetzt gibt es viele weitere Artikel dauerhaft günstig

Von Duschgel bis hin zur Handseife

Nürnberg (ots)

Erneut fallen die Preise beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA. Und erneut profitieren Kundinnen und Kunden, die im Hygiene- und Drogerie-Sortiment zugreifen wollen. Denn ab sofort werden viele weitere Artikel dauerhaft günstiger angeboten. So lässt sich bei jedem Einkauf ordentlich Geld sparen. Bestes Beispiel: Das Duschgel von ELCURINA kostet in der 300-Mililiter-Flasche ab sofort statt 65 Cent nur noch 55 Cent - ein Preisvorteil von 15 Prozent. Erst vor wenigen Tagen wurden viele Artikel im Hygienesortiment deutlich günstiger angeboten. Darunter Slipeinlagen und Binden. Fast zeitgleich wurde auch Toilettenpapier, Waschmittel und Geschirrreinigern deutlich günstiger für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): ELCURINA Cremedusche, 300ml Bislang: 0,65 EUR Jetzt: 0,55 EUR ELCURINA Duschgel, 300ml Bislang: 0,65 EUR Jetzt: 0,55 EUR ELCURINA Cremeseife, 600ml Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,78 EUR ELCURINA Cremeseife Nachfüllbeutel, 1l Bislang: 1,13 EUR Jetzt: 0,99 EUR ELCURINA Cremeseife Seifenstück, 150g Bislang: 0,50 EUR Jetzt: 0,45 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

