NORMA

NORMA reduziert wichtige Hygieneartikel und Vitamintabletten um knapp zehn Prozent

Sechste Preissenkung im Juni 2023

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Zusätzlich zu den über 20 Artikeln der gestrigen Reduzierung werden nun weitere wichtige Hygieneartikel und Vitamintabletten aus dem Sortiment des Discounters deutlich günstiger angeboten. Damit beweist der Lebensmittel-Händler getreu seines Mottos, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier "Mehr fürs Geld" bekommen. Am meisten sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bei Slipeinlagen und Ultra-Binden der Eigenmarke FLORIOLA. Preisvorteile gibt es auch bei den Brausetabletten von VITAFIT, die kürzlich vom Experten-Magazin ÖKOTEST mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet wurden. Sie sind ab sofort für 50 Cent (vorher 55 Cent) - also gut neun Prozent günstiger - zu haben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): FLORIOLA Slipeinlagen Sensitiv Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR FLORIOLA Ultra-Binden Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR FLORIOLA Hygiene-Einlagen, Extra Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 2,15 EUR FLORIOLA Hygiene-Einlagen, Normal/Maxi Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 2,15 EUR VITAFIT Brausetabletten Bislang: 0,55 EUR Jetzt: 0,50 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell