NORMA senkt zu Ende Juni 2023 erneut die Preise: Viele Artikel quer durchs Sortiment teilweise um mehr als 25 Prozent günstiger

Toilettenpapier, Spül- und Waschmittel, Honig sowie Öle reduziert

Nürnberg (ots)

Es vergeht derzeit kaum eine Woche, in der NORMA nicht die Preise auf wichtige Produkte des Alltags dauerhaft senkt! Dies unterstreicht die nun bereits fünfte große Preissenkungsrunde im Juni 2023. Bereits Anfang des Monats wurden zahlreiche Milch- und Molkereiprodukte günstiger. Seit Anfang Juni gibt es daher auch die Milch wieder für weniger als 1 Euro. Nun werden zu Ende Juni beim Nürnberger Lebensmittel-Händler wieder die Preise für über 20 Produkte reduziert - teilweise um mehr als 25 Prozent. NORMA ist dafür bekannt, dass Preisvorteile direkt an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Bestes Beispiel diesmal ist der Blütenhonig der Eigenmarke SOMMERLAND. Statt wie bisher 3,99 Euro zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher ab sofort 2,99 Euro - insgesamt sparen sie also mehr als 25 Prozent. Auch beim 4-lagigen Toilettenpapier von DAUNASOFT (3,95 Euro statt 4,49 Euro) und Colorwaschmittel von TOPTIL (4,89 Euro statt 5,29 Euro) fallen die Preise. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): DAUNASOFT Toilettenpapier, 3-lagig, 10x200 Blatt Bislang: 4,05 EUR Jetzt: 3,59 EUR DAUNASOFT Toilettenpapier, 4-lagig, 10x180 Blatt Bislang: 5,05 EUR Jetzt: 4,45 EUR DAUNASOFT Toilettenpapier, 4-lagig, 10x160 Blatt Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 3,95 EUR DAUNASOFT Recycling Toilettenpapier Nature, 3-lagig, 8x200 Blatt Bislang: 2,95 EUR Jetzt: 2,45 EUR TOPTIL Universalwaschmittel Pulver, 5,2 kg Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 10,99 EUR TOPTIL Colorwaschmittel Pulver, 5,2 kg Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 10,99 EUR TOPTIL Colorwaschmittel Pulver, 2 kg Bislang: 5,29 EUR Jetzt: 4,89 EUR TOPTIL Spezialwaschmittel, 1,5 l Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR TOPTIL 3in1 Caps Color-/Vollwaschmittel, 517 g Bislang: 4,95 EUR Jetzt: 4,45 EUR TOPTIL Voll-/Colorwaschmittel, 1,1 l Bislang: 3,55 EUR Jetzt: 3,25 EUR SAUBERMAX Spülmittel, 1 l Bislang: 1,15 EUR Jetzt: 0,95 EUR SAUBERMAX Glasreiniger, 1 l Bislang: 1,25 EUR Jetzt: 0,95 EUR SAUBERMAX Powerreiniger Fettlöser / Kalk & Schmutz, 1 l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR SAUBERMAX Geschirrreinigertabs Mega 12, 840 g Bislang: 4,35 EUR Jetzt: 3,95 EUR SAUBERMAX Geschirrreinigertabs Ultimate, 840 g Bislang: 4,35 EUR Jetzt: 3,95 EUR SAUBERMAX WC-Blauspüler / Türkisspüler, 96 g Bislang: 1,25 EUR Jetzt: 1,15 EUR COOK! Mayonnaise, 500 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,85 EUR COOK! Remoulade, 500 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,85 EUR SOMMERLAND Blütenhonig cremig, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 2,99 EUR PURE NATUR Blütenhonig flüssig, 500 g Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 3,19 EUR SOMMERLAND Blütenhonig/Waldhonig, 500 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,19 EUR FRISAN Sonnenblumenöl, 1 l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR FRISAN Rapsöl, 1 l Bislang: 1,85 EUR Jetzt: 1,59 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

