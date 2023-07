NORMA

NORMA überzeugt die Experten von ÖKOTEST mit Deo von ELCURINA und Vitamin-B12-Brausetabletten von VITAFIT

Zweimal Prädikat "sehr gut" in der Juli-Ausgabe 2023

Nürnberg (ots)

Die neuen Bewertungen in der Juli-Ausgabe von ÖKOTEST sind Grund zur Freude beim Lebensmittel-Discounter NORMA. Gleich zwei Produkte wurden mit dem Prädikat "sehr gut" versehen. Auf den Spitzenplatz schaffte es zum einen das ELCURINA Kompakt-Deodorant, das mit gerade einmal 51 Cent pro 75 Millilitern mit zu den günstigen Produkten im Ranking zählt. Damit nicht genug: Das Elcurina Kompakt Deospray 200 ml ist dank innovativer Kompakt-Technologie so ergiebig wie ein 400 ml Deodorant. Die Vitamin-B12-Brausetabletten von VITAFIT aus dem NORMA-Sortiment konnte die Tester ebenfalls überzeugen.

NORMA-Deo und Vitamin-Brausetabletten unter den Besten im ÖKOTEST

Unter der Überschrift "Hoch die Hände!" beschreiben die Experten vom Testmagazin, welche Erkenntnisse sie aus der Untersuchung von insgesamt 34 verschiedenen Produkten gezogen haben. Bei der NORMA-Eigenmarke ELCURINA waren sie sich dabei einig: Das Testergebnis der Inhaltsstoffe des Deodorants fällt "sehr gut" aus und Mängel am Produkt wurden keine festgestellt. Daher steht unter dem Strich auch die Bestnote für die Körperpflegeprodukt von NORMA.

Die Vitamin-Brausetabletten von VITAFIT wurden erneut von ÖKOTEST unter die Lupe genommen und konnten diesmal noch besser abschneiden. Mit neuer Zusammensetzung und einem angepassten Vitamin-B12-Gehalt - der ausdrücklich von den Experten gelobt wird - erhält das Produkt ebenfalls die Auszeichnung "sehr gut". 20 Brausetabletten bekommen Kundinnen und Kunden des Nürnberger Discounters für gerade einmal 1,39 Euro.

