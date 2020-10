NORMA

NORMA erneut als "Deutschlands Bester Discounter" ausgezeichnet

Zum zweiten Mal in Folge Branchensieger im Ranking von Focus Money

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

NORMA kann sich zum zweiten Mal in Folge offiziell "Deutschlands Bester Discounter" nennen. Das Markenranking "Deutschlands Beste" von Focus Money ergab, dass der Nürnberger Lebensmittel-Händler auch in diesem Jahr bei der Beliebtheit unter den Kundinnen und Kunden ganz vorne liegt. 2019 hatte NORMA erstmals den Titel erhalten und ihn damit nun erfolgreich verteidigt.

Im Gesamtranking erreicht NORMA die Top-Punktzahl 100 und ließ damit sämtliche Wettbewerber deutlich hinter sich. Der Spitzenplatz bestätigt die Strategie des Lebensmittel-Discounters, seinen Kunden maximale Transparenz und beste Produktqualität zu günstigen Preisen zu bieten. Insgesamt wurden beim Markenranking "Deutschlands Beste" 24.000 Marken aus 216 Branchen untersucht.

Millionen positive Kundenstimmen für NORMA

Im diesjährigen Focus-Money-Markenranking wurden insgesamt 438 Millionen Online-Quellen ausgewertet - darunter deutschsprachige Nachrichtenseiten, Social-Media-Kanäle, Webseiten, Blogs, Foren und Pressemitteilungen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurde untersucht, wie häufig eine Marke darin erwähnt wurde. Im nächsten Schritt werteten die Experten aus, ob die jeweiligen Marken positiv oder negativ belegt sind und errechneten so den sogenannten Tonalitätssaldo. Er zeigt also, über welche Marke am häufigsten positiv gesprochen wird. Genau hier konnte NORMA punkten.

Die Auszeichnung beweist vor allem eines: NORMA-Kunden würdigen die Transparenz und Qualität des Nürnberger Lebensmittel-Discounters mit besonders positiven Bewertungen in den Online-Medien. Auch die enge Ausrichtung des Sortiments an den Kundenwünschen wird damit belohnt: In den vergangenen Jahren hat NORMA seine Produktpalette weiter diversifiziert und wird beispielsweise der gewachsenen Nachfrage nach veganen, laktose- und glutenfreien Produkten noch besser gerecht. Auch das gestiegene Interesse an "Bio" wurde mit einer großen Auswahl an Produkten beantwortet. Dabei blieb NORMA jedoch stets seinem Motto treu und verspricht auch künftig allen Käuferinnen und Käufern "Mehr fürs Geld."

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell