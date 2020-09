NORMA

Frauenzeitschrift LISA bewertet NORMA-Produkte im Lebensmittel-Test durchweg mit Spitzennoten

Studentenfutter, Cookies, Erdnüsse und Knoblauchbaguettes wurden unter die Lupe genommen

Nürnberg (ots)

In vier unabhängigen Testberichten der Frauenzeitschrift LISA (Ausgaben 30, 34, 35, 37) schaffen es NORMA-Produkte durchweg auf den ersten Platz. Sowohl beim Studentenfutter und den Schoko-Cookies als auch bei den Erdnüssen und Knoblauchbaguette landen die Lebensmittel des Nürnberger Discounters vor ihren Konkurrenten.

LISA findet NORMA spitze!

Mit der absoluten Super-Note 1,0 hat LISA das Studentenfutter ARDILLA (200g, 1,44 EUR) bewertet und ganz besonders die superknackigen Mandeln, die perfekten Hasel- und Walnüsse sowie die herrlich saftigen Rosinen hervorgehoben. "Wir waren von allen Nüssen begeistert", berichtet eine der Testerinnen. Das NORMA-Studentenfutter verwies damit alle Konkurrenten auf die Plätze.

Gleiches gilt für die Cookies von DELICIA, die die Testerinnen und Tester bei LISA schon durch den intensiven Geruch überzeugen konnten. "Die riechen einfach toll", so eine der Teilnehmerinnen. Auch das Kakao-Aroma und die zart schmelzenden Schoko-Stückchen wurden lobend erwähnt. Unterm Strich stand eine Gesamtnote von 1,8 - der absolute Spitzenplatz im Ranking. Für die 225g-Packung zahlen NORMA-Kundinnen und -Kunden 0,76 Euro.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den gerösteten und gesalzenen Erdnüssen von PFIFF: Sowohl Optik als auch Geruch begeisterten die Experten. Die knackigen Nüsse mit der salzigen Note kamen mit einer Gesamtnote von 1,2 mühelos als erste ins Ziel und bieten mit einem Preis von 0,76 Euro für die 200g-Dose auch ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für ein "außen knuspriges, innen schön fluffiges" Geschmackserlebnis sorgte laut LISA-Bewertung hingegen das Knoblauchbaguette von LANDFEIN (175g, 0,57 EUR). Damit einher ging die Top-Note von 2,0 und erneut die Top-Platzierung für NORMA.

