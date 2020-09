NORMA

Bei NORMA sinken die Butter-Preise der Marke LANDFEIN im September/Discounter aus Nürnberg lässt seine Kunden erneut sparen

Nürnberg (ots)

Neuer Monat, neue Preissenkung! NORMA bietet drei Sorten der Marke LANDFEIN ab sofort noch günstiger an. Sowohl die "Deutsche Markenbutter" und die "Süßrahmbutter" als auch "Die Streichbare" kosten im September statt 1,40 Euro nun 1,34 Euro - eine Ersparnis von knapp fünf Prozent. Die Preissenkungen auf die 250-Gramm-Packungen kommen passend zum Wochenende und gelten in allen NORMA-Filialen.

Die aktuellen September-Preissenkungen bei NORMA im Überblick:

LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250g

Jetzt: 1,34 EUR

Bislang: 1,40 EUR

LANDFEIN, Süßrahmbutter, 250g

Jetzt: 1,34 EUR

Bislang: 1,40 EUR

LANDFEIN, Die Streichbare, 250g

Jetzt: 1,34 EUR

Bislang: 1,40 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

