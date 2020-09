NORMA

NORMA-Apfelsaft und -Weizenmehl bei ÖKO-TEST "sehr gut" bewertet

Hervorragende Qualität von Fachzeitschrift bestätigt

Nürnberg (ots)

Der Lebensmittel-Discounter NORMA bekommt erneut bei unabhängigen Produkttests der Fachzeitschrift ÖKO-TEST zweimal das Prädikat "sehr gut". In der aktuellen Ausgabe wurden sowohl Apfelsäfte als auch Mehlsorten im Labor untersucht.

ÖKO-TEST findet NORMA-Saft "sehr gut"

Der TRIMM Apfelsaft naturtrüb kostet bei NORMA gerade einmal 0,96 Euro pro Liter. Damit ist er nicht nur günstiger als viele Konkurrenzprodukte, er ist laut ÖKO-TEST-Experten auch einfach "sehr gut". Beim genauen Blick auf Geschmack und Inhaltsstoffe des "absoluten Liebling unter den Fruchtsäften" - wie ÖKO-TEST den Apfelsaft beschreibt - wird die NORMA-Qualität ein weiteres Mal unterstrichen.

Die verwendeten Äpfel aus Italien und Deutschland sorgen laut ÖKO-Test für einen starken Apfelgeruch, der sehr "fruchtig" ist. Geschmacklich weist der Saft eine "süße" und "starke Apfelnote" auf. Entsprechend fällt das Ergebnis bei der Sensorik (Geruch und Geschmack) "sehr gut" aus.

Sehr gute Qualität auch beim Weizenmehl

In der neunten Ausgabe 2020 haben die Lebensmittel-Experten von ÖKO-TEST auch Weizenmehl von verschiedenen Herstellern untersucht. Auch hier kamen sie zu der Erkenntnis: NORMA ist "sehr gut". Das Qualitäts-Weizenmehl Type 405 von KÜCHENSTOLZ (1 kg, 0,37 Euro) hat beste Produkteigenschaften und schaffte es so zur erfreulichen Spitzen-Bewertung. Und das, obwohl es mit Abstand das preisgünstigste Produkt im Test war. Hergestellt in Bayern und Baden-Württemberg, ist das Qualitäts-Weizenmehl von NORMA sowohl in der Kategorie "Testergebnis Inhaltsstoffe" als auch in der Kategorie "Testergebnis Weitere Mängel" jeweils mit "sehr gut" bewertet worden.

Erst kürzlich wurden ein Shampoo, eine Fischstäbchensorte und ein Toilettenpapier im Sortiment von NORMA durch ÖKO-TEST mit "sehr gut" beziehungsweise "gut" bewertet.

