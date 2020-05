Frankfurter Rundschau

Pressestimme zu Frauen in der Corona-Krise

Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit den Folgen der Corona-Krise für Frauen:

Schon immer haben Frauen hierzulande den allergrößten Teil der unbezahlten Arbeit geschultert, Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege. Die Pandemie hat die Unerträglichkeit der Verhältnisse krass offengelegt. Eine unangenehme Wahrheit in diesem Zusammenhang aber ist, dass Frauen selbst ein gutes Stück Verantwortung dafür tragen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten so wenig geändert hat - obwohl ein großer Teil von ihnen ein selbstbestimmtes Leben führt und alle Arbeit gerecht mit dem Partner teilen will. Bei allem Verständnis für individuelle Zwänge - was soll die Vermausung, was die Ausreden? Freiheit und Selbstbestimmung gibt's nicht geschenkt. Da muss frau schon streiten, um traditionelle Anforderungen und Rollenvorgaben aufzuweichen und abzuschütteln. Auch im persönlichen Umfeld. Diese Arbeit nimmt ihr niemand ab.

