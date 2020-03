ARD Das Erste

Duell der Schwimm-Ikonen - Michael Groß und Franziska van Almsick bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 9. bis 13. März 2020, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Seinen Spitznamen "Albatros" verdankt der ehemalige Schwimmstar Michael Groß der großen Arm-Spannweite von 2,13 Meter, sowie seinem eleganten Stil beim "Schmetterling". Mit insgesamt 21 Titeln bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften ist er der zweiterfolgreichste deutsche Schwimmsportler aller Zeiten. Zum Wochenauftakt lädt Moderator Kai Pflaume ihn ein, "auf dem Trockenen" gegen die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick anzutreten. Die inzwischen stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe hat sich ebenfalls zahlreiche Olympia-, WM- und EM-Medaillen "erschwommen". Seine Fans verzaubert "Der Magier der Panflöte" seit Jahrzehnten mit seinem einfühlsamen und ausdrucksvollen Panflötenspiel. Gerade erschien eine neue CD mit "Welthits" von Edward Simoni. Gemeinsam mit dem aus der Castingshow "Das Supertalent" bekannten Mundharmonika-Spieler Michael Hirte stand er schon oft auf der Bühne. Am Dienstag treten die beiden Musiker bei "Wer weiß denn sowas?" zum Rateduell an. Er gilt als streitbarer Politiker, der keinem Konflikt aus dem Weg geht: Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Für eher feinere, leisere Töne ist der ehemalige "Mr. Tagesthemen" Ulrich Wickert bekannt. Welches Temperament setzt sich durch, wenn am Mittwoch der Politiker und der Moderator aufeinandertreffen? Die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton stehen beiden zur Seite, wenn es darum geht, Quizfragen wie diese zu lösen: Pferden ist es möglich, im Stehen zu schlafen, da sie...? a) sich vor dem Einschlafen auf ihre Körpermitte fokussieren b) in eine Art Muskelstarre verfallen c) problemlos ihre Kniescheibe verschieben können Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 9. bis 13. März 2020 im Überblick: Montag, 9. März - die Schwimm-Ikonen Michael Groß und Franziska van Almsick Dienstag, 10. März - die Musiker Michael Hirte und Edward Simoni Mittwoch, 11. März - der Politiker Wolfgang Kubicki und Moderator Ulrich Wickert Donnerstag, 12. März - Sport Freitag, 13. März - Sport "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de

bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH

Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de

Fotos über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell