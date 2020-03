ARD Das Erste

"Sehnsucht Segeln" - 10 Folgen der neuen Doku-Reihe ab 20. April 2020, täglich um 16:10 Uhr im Ersten

Strahlend weiße Segel, türkisblaues Wasser und Palmenstrände - davon erzählt die 10-teiligen -Doku-Reihe "Sehnsucht Segeln". Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei imposante 4-Master, Nachbauten traditioneller Großsegler. Bis zu 170 Urlauber reisen an Bord der stolzen Schiffe, die in jedem Hafen die Stars sind. Traditionell und trotzdem zeitgemäß legen sie den Hauptteil ihrer Traumrouten mit Wind - statt Motorkraft - zurück und laufen Inseln an, die die großen Schiffe nur aus weiter Ferne bewundern können. Die Crew legt selbst Hand an, anstatt Maschinen zu steuern. Und die Passagiere genießen die Weite der Ozeane nur wenige Meter über der Wasseroberfläche.

Erste Reiseroute:

In Südostasien steuert Kapitän Rigger sein Schiff durch die traumhafte thailändischen Andamanensee, mit Abstechern in turbulente Orte Malaysias. Mit an Bord: Familie Wagner mit dem vierjährigen Florian. Für die Jollenbesitzer aus Österreich geht mit der Reise ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Papa Günther ist im Seglerhimmel, als Kapitän Sergey ihm das Steuerrad überlässt. Seine Frau Barbara und Sohn Florian sind zum ersten Mal so weit weg von zu Hause und können sich an den exotischen Tieren, Tempeln und Landschaften kaum satt sehen.

Für ein frisch verliebtes Paar aus dem Westerwald hat die Segelkreuzfahrt einen ganz besonderen Anlass: Weltenbummler Rainer plant eine mehrmonatige Reise auf einem Segelschiff, seine Freundin Daniela hat noch nie einen Fuß auf ein Boot gesetzt. Im thailändischen Paradies wollen sie herausfinden, ob sie die Weichen für eine gemeinsame Zukunft auf dem Wasser stellen können.

Zweite Reiseroute:

Kapitän Vladimir kreuzt mit seinem 4-Master zwischen den britischen Jungferninseln und den "Inseln unter dem Wind", den Leeward-Inseln, in der Karibik. Gleich die ersten Seemeilen sind stürmisch und hohe Wellen erfordern Standfestigkeit der Passagiere. Doch sie werden kurze Zeit später belohnt. Auf den Inseln verbringen die "Schönen" und "Reichen" ihre Ferien und in den Häfen von St. Barth und Antigua liegen Yachten, die das Herz von Segelliebhaber Erik höherschlagen lassen. Für ihn und seine 19-jährige Tochter Pauline ist der Urlaub ein kleiner Abschied, bevor die Abiturientin im Sommer das Elternhaus verlässt.

Joachim und seine Frau Christina sind zum ersten Mal auf Segelkreuzfahrt, und zum ersten Mal in der Karibik. Der Schlagzeuglehrer aus Norddeutschland ist fasziniert von den heißen Rhythmen der Trauminseln und der Lebensfreude, die sie vermitteln. Er ahnt zu Beginn der Reise nicht, dass er schon bald Teil einer karibischen Musiktruppe sein darf und seinen Mitreisenden die ausgelassenste Nacht des Urlaubs beschert.

"Sehnsucht Segeln" erzählt sowohl von den Herausforderungen, die der Alltag an Bord für die Crew mit sich bringt, als auch von der Faszination, die vom Reisen unter Segeln in paradiesischen Revieren ausgeht.

