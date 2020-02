NORMA

NORMA: Deutsche Markenbutter ab sofort im Preis gesenkt!

Ab heute wird beim Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg noch mehr gespart

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Drei wichtige Produkte für jeden Haushalt sind ab heute in allen NORMA-Filialen deutlich im Preis reduziert: Die Deutsche Markenbutter von LANDFEIN (250 Gramm) kaufen die Kunden beim Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg jetzt für nur noch 1,35 Euro ein. Gesenkt von 1,39 Euro auf ebenfalls nur noch 1,35 Euro sind auch die Verkaufspreise für die Süßrahmbutter (250 g) und "Die Streichbare" (250 g) von LANDFEIN.

Auch diese neue Preissenkung bestätigt: Beim Lebensmittel-Discounter NORMA gibt es auf jeden Fall mehr fürs Geld.

Die aktuelle Februar-Preissenkung bei NORMA im Überblick (weitere regionale Preissenkungen nach Verfügbarkeit):

LANDFEIN, DEUTSCHE MARKENBUTTER, 250 g-Packung Ab sofort: 1,35 EUR Zuvor: 1,39 EUR

LANDFEIN, SÜSSRAHMBUTTER, 250 g-Packung Ab sofort: 1,35 EUR Zuvor: 1,39 EUR

LANDFEIN, DIE STREICHBARE, 250 g-Packung Ab sofort: 1,35 EUR Zuvor: 1,39 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

