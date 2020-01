NORMA

NORMA bekommt Bestwerte von Stiftung Warentest für den Weichkäse Cremisée "Der Leichte!"

Deutlich weniger Fett und Kalorien - das ist wirklich Light

Light-Produkte versprechen den Verbrauchern reduzierte Fettanteile und weniger Kalorien. Doch ist überall, wo Light drauf steht, auch Light drin? Ja, zumindest bei NORMA: Kunden, die den Weichkäse "Der Leichte 39% Fett i. Tr." von der NORMA-Eigenmarke CREMISÉE in ihren Warenkorb legen, können sich über 52 Prozent weniger Fett und 38 Prozent weniger Kalorien freuen. Das belegt jetzt auch die Stiftung Warentest in ihrem großen Light-Test. Der NORMA-Käse lässt damit alle Konkurrenzprodukte hinter sich.

Leichter Genuss zum fairen Preis

Mit einem absoluten Fettanteil von nur 16 Prozent ist der NORMA-Weichkäse CREMISÉE "Der Leichte" ganze 52 Prozent fettärmer als der Durchschnitt. Das macht sich auch beim Brennwert bemerkbar, der mit 230 Kalorien pro 100 Gramm volle 38 Prozent unter dem Vergleichswert liegt. Das Ergebnis zeigt: NORMA-Kunden können dem Light-Versprechen des Nürnberger Lebensmittel-Discounters vertrauen. Ein weiterer Pluspunkt ist der Verkaufspreis von nur 1,19 Euro, für den NORMA-Kunden das cremige Qualitätsprodukt zum gewohnt fairen Niedrigpreis erhalten.

So hat Stiftung Warentest getestet

Insgesamt haben die Produkttester 77 Lebensmittel aus verschiedenen Warengruppen mit Angaben wie "zuckerreduziert" oder "fettarm" untersucht, darunter Milch- und Käseprodukte, Fleisch- und Wursterzeugnisse, Margarine und Konfitüren. Die Nährwertangaben der Light-Produkte hat Stiftung Warentest dann mit denen des vermerkten Vergleichsprodukts, eines herkömmlichen Produkts desselben oder eines anderen Herstellers oder Durchschnittswerten aus anderen Produkttests verglichen. Die Testprodukte wurden im Juli und August 2019 eingekauft.

