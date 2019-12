NORMA

NORMA senkt die Preise auf Blüten- und Waldhonig

Süß in die Weihnachtszeit - neue Sparangebote beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter

Nürnberg (ots)

Damit Kundinnen und Kunden von NORMA jetzt noch mehr sparen können, reduziert der Nürnberger Lebensmittel-Discounter die Preise auf Blüten- und Waldhonig um bis zu 13 Prozent. In zahlreichen Filialen purzeln die Preise bei den Marken SOMMERLAND und DR. KRIEGER'S. Der SOMMERLAND Blütenhonig cremig in der 500-Gramm-Packung kostet nur noch 1,99 Euro (zuvor 2,29 Euro). Der flüssige Blütenhonig in der gleichen Menge liegt nun bei 2,39 Euro (zuvor 2,49 Euro). Der Premiumhonig "Blütenhonig/Waldhonig 500g" von SOMMERLAND kostet ab sofort 2,89 Euro (zuvor 2,99 Euro).

Auch bei den Produkten von DR. KRIEGER'S versüßt NORMA den Käuferinnen und Käufern den Tag. Statt 2,29 Euro zahlen sie ab sofort 1,99 Euro für den cremigen Bienenhonig in der 500-Gramm-Packung - eine satte Ersparnis von 13 Prozent! Beim Blütenhonig/Waldhonig (500g, neuer Preis: 2,89 Euro / zuvor: 2,99 Euro) und dem flüssigen Bienenhonig (500g, neuer Preis: 2,39 Euro / zuvor: 2,49 Euro) sparen alle ab sofort 10 Cent.

Die aktuellen Dezember-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

SOMMERLAND, Blütenhonig cremig, 500g Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR SOMMERLAND, Blütenhonig flüssig, 500g Jetzt: 2,39 EUR Bislang: 2,49 EUR SOMMERLAND, Blütenhonig/Waldhonig im Spender, 500g Jetzt: 2,89 EUR Bislang: 2,99 EUR DR. KRIEGER'S, Bienenhonig cremig, 500g Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR DR. KRIEGER'S, Bienenhonig flüssig, 500g Jetzt: 2,39 EUR Bislang: 2,49 EUR DR. KRIEGER'S, Blütenhonig/Waldhonig im Spender, 500g Jetzt: 2,89 EUR Bislang: 2,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

