Deutschlands günstigste Allnet-Flat kommt aus Nürnberg, genau genommen vom dort ansässigen Lebensmittel-Discounter NORMA. Im Tarifcheck von http://ots.de/c3sftm bewies der Einzelhändler mit seiner NORMA Connect Allnet-Flat, dass er auch in Sachen Mobilfunk das Zeug zum Preis-Leistungs-Sieger hat. Mit einem Niedrigpreis von nur vier Euro für vier Wochen unbegrenztes Telefonieren aus dem Telekom-Netz in alle deutschen Mobilfunknetze zeigt NORMA erneut, dass Qualität und Leistung nicht teuer sein müssen und landet unangefochten auf Platz eins.

"Deutschlands Preisbrecher" in D-Netz-Qualität

Buchbar ist die günstige Allnet-Flat als Option für den ebenso preiswerten Mobilfunktarif NORMA Connect Start. Das Starterpaket mit zehn Euro Startguthaben erhalten Kunden des Lebensmittel-Discounters für einmalige 9,95 Euro, standardmäßig kostet dabei jede Gesprächsminute und jede SMS in alle deutschen Netze nur neun Cent - inklusive EU-Roaming. Kunden, die eine SMS mit "Allnet-Flat" an die Nummer 33233 schicken, können optional für nur vier Euro Aufpreis vier Wochen lang kostenlos und ohne Limit in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren und simsen. Für dieses Preis-Leistungs-Versprechen kürte Teltarif die NORMA Connect Allnet-Flat in seinem Check zu "Deutschlands Preisbrecher" unter allen 373 untersuchten Tarifoptionen.

Die Datenoptionen im Startpaket von NORMA Connect

Mobilfunknutzer, die neben unbegrenztem Telefonvergnügen auch mobil im Internet surfen möchten, haben die Möglichkeit, einen der attraktiven NORMA Connect Surf-Flat Datentarife zu buchen. Diese umfassen eine Allnet- sowie eine SMS-Flat und zusätzlich bis zu fünf Gigabyte Datenvolumen. Die Surf-Flat 500 mit 500 Megabyte Datenvolumen kostet alle vier Wochen drei Euro, die Surf-Flat 1000 mit einem Gigabyte gibt es für fünf Euro, für acht Euro bekommen NORMA-Kunden die Surf-Flat 3000 mit drei Gigabyte und Viel-Surfer erhalten für nur 15 Euro ein regelmäßiges Datenvolumen von fünf Gigabyte. Daneben gibt es mit der DayFlat eine flexible Option, die 24 Stunden lang Zugriff auf 25 Megabyte Datenvolumen für nur einen Euro gewährt. Die Tarife besitzen keine Mindestvertragslaufzeit und sind täglich kündbar.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

