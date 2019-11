NORMA

Öko-Test bewertet Gesichtscreme von NORMA mit "sehr gut"

Gesichtscreme PURE HARMONY: 100 Prozent zertifizierte Naturkosmetik und garantiert ohne Mikroplastik

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

In seiner Dezemberausgabe 2019 hat Öko-Test 53 Gesichtscremes auf deren Inhaltsstoffe und Wirksamkeit untersucht. Dabei erreichte die rein natürliche Tagescreme Feuchtigkeit + Bio-Lavendelblüte der NORMA-Eigenmarke PURE HARMONY im 50-Milliliter-Tiegel für nur 2,95 Euro die Top-Bewertung "sehr gut". Das hervorragende Ergebnis belegt: Das zertifizierte Naturkosmetik-Produkt des Nürnberger Lebensmittel-Discounters ist frei von bedenklichen Zusatzstoffen wie Mikroplastik oder Mineralölen.

Davon profitieren vor allem die zahlreichen Kunden: Laut einer Analyse des Allensbach Instituts für Demoskopie aus dem Jahr 2018, die Öko-Test im Rahmen seiner Untersuchung zitiert hat, verwenden fast 70 Prozent aller Frauen und 15 Prozent aller Männer eine spezielle Gesichtscreme.

PURE HARMONY überzeugt die Öko-Test-Experten

NORMA-Kunden können sich stets darauf verlassen, dass bei allen Produkten auf bestmögliche Qualität und Verträglichkeit geachtet wird. So auch bei den anderen beiden Sorten der PURE HARMONY Naturkosmetik Gesichtspflegecremes, die es in den Varianten Q10 Bio-Granatapfel für die Haut ab 30 Jahren sowie als Cremegel Aqua mit Bio-Gurkenextrakt und Hyaluronsäure für normale und Mischhaut gibt. Das hervorragende Abschneiden im Öko-Test mit der Wertung "sehr gut" kommt nicht von ungefähr: Die getestete Tagescreme von PURE HARMONY Feuchtigkeit + Bio-Lavendelblüte kommt - genau wie übrigens auch alle anderen Produkte der Naturkosmetik-Linie - komplett ohne Mikroplastik und Bestandteile auf Mineralölbasis aus. NORMA verzichtet zudem völlig auf synthetische Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffe. Die Hautverträglichkeit der PURE HARMONY-Gesichtscreme wurde dermatologisch bestätigt.

Umweltschonende Verpackung - tierfreundlicher Inhalt

NORMA legt bereits beim Einkauf seiner Produkte und Rohstoffe großen Wert auf Nachhaltigkeit und Transparenz. Bei der PURE HARMONY-Gesichtscreme verwendet der Lebensmittel-Discounter daher unbedenkliche Rohstoffe, anteilig sogar aus biologischem Anbau. Der Glastiegel ist umweltfreundlich wiederverwertbar, die Faltschachtel besteht zu mindestens 80 Prozent aus Altpapier. Ein weiterer Pluspunkt: Die Produkte der PURE HARMONY-Linie sind vegan, was Verbraucher an den Qualitätssiegeln "Veganblume" (www.vegansociety.com) und "Natrue" (www.natrue.org) erkennen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell