Sonntag Corporate Finance gibt den Verkauf der Businesswings Luftfahrtunternehmen GmbH bekannt

Gießen / Hamburg

+++ Gesellschafterin Heike Roland veräußert 100 % ihrer Geschäftsanteile +++ Käufer Sovereign Speed ergänzt Logistik-Portfolio um Luftfracht +++ Sonntag begleitet den gesamten Verkaufsprozess +++

Mit Vertragsunterzeichnung in Hamburg am 21. November und Wirkung vom 29. November 2019 veräußert Heike Roland als Alleingesellschafterin der Businesswings Luftfahrtunternehmen GmbH aus Altersgründen 100 % ihrer Anteile an die Sovereign Speed GmbH. Für den hanseatischen Logistikdienstleister war das nicht der erste Zukauf: Der Businesswings-Deal steht jetzt in einer Reihe von zwölf Beteiligungen in mehreren europäischen Ländern. Und obwohl sich Verkäufer und Käufer mit ihren Ad-hoc-Cargo-Dienstleistungen im selben Branchensegment bewegen, geht es für Sovereign nicht nur um Wachstum, sondern insbesondere um Ergänzungen auf den Logistikwegen und deren weitreichende Synergieeffekte. Denn während Sovereign sich selbst als "Airline auf der Straße" bezeichnet, ergänzt der Zukauf von Businesswings das Angebotsportfolio um die Leistungen einer Luftfrachtgesellschaft. Der neue Anteilseigner ist damit auf dem strategischen Weg, sich zu einem internationalen Multimodal-Logistiker zu entwickeln. Bei Businesswings selbst bleibt dennoch vieles beim Alten: Der Standort am Flughafen Kassel-Calden bleibt genauso erhalten wie die knapp 30 Arbeitsplätze.

Ein hohes Tempo gehört nicht nur zum Kerngeschäft dieser beiden Unternehmen. Auch die von Sonntag Corporate Finance begleitete Transaktion hat mit nur sechs Monaten eine ungewöhnlich kurze Zeit in Anspruch genommen - üblich sind hier eher 12 - 15 Monate. Für das Projektteam Andreas Schuster und David Weidmann wurden dennoch alle wichtigen Stationen von der Anonymen Marktwertermittlung bis zur Sondierung möglicher Kandidaten sauber abgebildet. "Der Verkaufsprozess war intensiver als gewöhnlich und alle Projektbeteiligten angenehm zielorientiert", fasst Andreas Schuster die Gründe für die zügige Umsetzung zusammen. Auch seine Mandantin Heike Roland zieht ein positives Fazit: "Wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, würde ich mich bei dieser wegweisenden Transaktion immer wieder vom Team Schuster und Weidmann betreuen lassen, das mir in jeder Phase des Prozesses mit hohem persönlichen Einsatz und Fachkompetenz beratend zur Seite gestanden hat."

Über Businesswings

Die Businesswings Luftfahrtunternehmen GmbH hat ihren Sitz im nordhessischen Ahnatal, während die Air-Base des Logistikdienstleisters in Kassel-Calden liegt. 1979 gegründet, konzentriert sich der Spezialanbieter auf hochindividualisierte Transportaufgaben im europäischen Luftraum. Vom besonders zeitkritischen Passagierflug bis zur sensiblen Fracht deckt die Businesswings mit ihrem 28-köpfigen Team alles ab, was ein normaler Linienflug nicht leisten kann.

Über Sovereign

Die Sovereign Speed GmbH aus Hamburg ist seit 1998 ein unabhängiger Express-Carrier mit etwa 700 Mitarbeitern und 350 Fahrzeugeinheiten in 17 europäischen Ländern. Schwerpunkte sind die Luftfracht-Anlieferung und der Luftfracht-Ersatzverkehr inklusive Zollabwicklung und Terminal-Logistik.

Über Sonntag

Die Sonntag Corporate Finance ist eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap(KMU)-Bereich. Mit ihrem Team von Experten für Mergers & Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät Sonntag Corporate Finance ihre Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen. Die Mission: Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke sichern. Dabei differenziert sich Sonntag Corporate Finance bewusst von den klassischen Verfahren des Unternehmensverkaufs: Die M&A-Spezialisten von Sonntag haben die in Deutschland einzigartige Methode der Anonymen Marktwertermittlung entwickelt, mit der sie über ein anonymes Bieterverfahren Kaufpreise am Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben. Die Anonyme Marktwertermittlung ersetzt die theoretische Unternehmensbewertung vollständig.

