Das Who's Who beim Reinigungsgipfel in Berlin

Internationale Kompetenzplattform für Reinigung und Hygiene bietet Marktüberblick, Informationsaustausch und Wissenstransfer auf Top-Niveau - Reinigungsbranche steht vor besonderen Herausforderungen

Die Reinigungsbranche blickt mit Spannung dem global bedeutendsten Branchenevent des Jahres entgegen. Vom 24. bis 27. September präsentiert die Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. einen umfassenden Marktüberblick über Produkte, Systeme und Verfahren der gewerblichen Reinigungstechnik und Reinigungschemie. Aufgrund der starken Aussteller-Nachfrage aus dem In- und Ausland stellt die Messe Berlin zusätzliche Ausstellungsfläche (Halle 6.2b) auf dem Berlin ExpoCenter City zur Verfügung. Im Rahmen der viertägigen Fachmesse findet erstmals der CMS World Summit 2019 (25.-26.9.) in Halle 6.3 statt. Zum Leitthema "Inject Innovation" werden die Top-Entscheider aus allen Kontinenten erwartet. Veranstaltet wird die CMS Berlin 2019 von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "Deutschland repräsentiert den stärksten Markt für die gewerbliche Reinigungstechnik in Europa. Das spiegelt die CMS Berlin auch in diesem Jahr mit einem Feuerwerk an Innovationen sowie der Beteiligung der wichtigen Marktführer und zahlreicher Newcomer wider. Die CMS 2019 zieht mit einem marktgerechten Messekonzept: einem Mix aus hochwertiger Fachmesse, dem CMS World Summit als Top-Konferenz für die Spitzenvertreter der Branche und zahlreichen Networking-Events. Das macht die CMS Berlin 2019 zu der internationalen Kompetenzplattform für Reinigung und Hygiene und einem überaus effizienten Marketinginstrument für die globale Cleaning Community."

Innovationen und technische Weiterentwicklungen bei Reinigungsmaschinen und -geräten sowie bei Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmitteln stehen bei der CMS Berlin im Fokus. Der CMS Purus Innovation Award (PIA) zeichnet dieses innovative Potenzial in den sechs Kategorien Großmaschinen, Kleinmaschinen, Equipment, Waschraumhygiene, Digitale Tools und Systeme sowie Reinigungsmittel aus.

Der CMS World Summit 2019 führt am 25. und 26. September 2019 die weltweiten Entscheidungsträger und Ideengeber der Reinigungsbranche in Berlin zusammen. Das Leitthema der Veranstaltung lautet "Inject Innovation" und zeigt aktuelle Trends der Reinigungsindustrie auf.

Der auf der CMS 2017 erfolgreich eingeführte Mobility Cleaning Circle findet am 25. September seine Neuauflage als exklusives Networking-Format für alle Marktpartner der Reinigung im Mobilitätsbereich.

Newcomer am Start

Erstmals bietet die CMS Berlin 2019 Start-ups und jungen Unternehmen ein direktes Sprungbrett in die Reinigungsindustrie. Beteiligen können sich innovative Firmen mit ihren Geschäftsideen an einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Gemeinschaftsstand (Halle 6.2) sowie einem umfangreichen B2B-Programm. In unmittelbarer Nachbarschaft hält die CMS 2019 darüber hinaus für nationale und internationale Newcomer eine gesonderte Ausstellungsfläche bereit.

Sonderschauen und CMS Praxisforum

Praktische Anwendungsbeispiele von Reinigungsmaschinen und Reinigungsmitteln bieten die Sonderschauen. Im Rahmen der Fachschau Anlagenpflege (Halle 2.2) zeigen Aussteller Maschinen, Geräte und Zubehör für die Grünflächenpflege, Straßen- und Wegereinigung sowie Winterdienstgeräte. Im Freigelände vor dem Messe-Haupteingang Süd führen Aussteller auf den Aktionsflächen die Glas-Fassadenreinigung sowie die unterschiedlichsten Hubarbeitsbühnen vor.

Daneben gibt es im CMS Praxisforum (Halle 6.2) hochinteressante Ausführungen von Profis für Profis mit zielgruppenspezifischen Branchenthemen.

An der CMS Berlin 2017 beteiligten sich 430 Aussteller aus 24 Ländern mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot, zu denen rund 100 Welt-, Europa- und Messepremieren zählten. Rund 23.000 Branchenvertreter, darunter 18.300 Fachbesucher aus 77 Ländern, informierten sich auf der viertägigen Fachmesse. Die CMS Berlin 2019 findet zum zehnten Mal seit der Messepremiere im Jahr 2001 statt.

