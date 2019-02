NORMA

NORMA: Schon die zweite Preissenkung im Februar

Nürnberger Handelsunternehmen reduziert leckere Pizzen im Zweierpack

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Einkaufen, sparen, genießen - für die NORMA-Kunden ist das ein Kinderspiel. Der bundesweite Discounter aus Nürnberg überzeugt mit dauerhaften Niedrigpreisen und setzt immer wieder aufs Neue zusätzliche Preissenkungen um. So wie heute an diesem zweiten Februar-Montag, an dem die Tiefkühlpizza in vorteilhaften Zweierpacks noch einmal deutlich günstiger wird: Italienisch genießen mit der NORMA-Eigenmarke VILLA GUSTO, das gilt ab sofort für die folgenden sieben Geschmacksvarianten:

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Vier Käse im vorteilhaften 2 x 340 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Thunfisch im vorteilhaften 2 x 355 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Spinat im vorteilhaften 2 x 390 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Champignon im vorteilhaften 2 x 365 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Schinken im vorteilhaften 2 x 330 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Diavolo im vorteilhaften 2 x 330 g-Pack Jetzt jeweils nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

VILLA GUSTO, Steinofenpizza Speciale, im vorteilhaften 2 x 330 g-Pack Jetzt nur noch: 2,29 EUR Zuvor: 2,59 EUR

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

Pressekontakt:

Uwe Rosmanith

Rosmanith & Rosmanith GbR

Die Art der Kommunikation

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

0611/716547920

uwe@rosmanith.de



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell