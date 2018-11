Arbeit im Alter

Lüneburg/Dortmund (ots) - Bereits heute ist rund ein Viertel der Erwerbstätigen In Deutschland älter als 55 Jahre. Darunter auch 1,4 Millionen Menschen, die schon im Rentenalter sind. Vor diesem Hintergrund hat die Leuphana Universität Lüneburg in Zusammenarbeit mit dem Demographie Netzwerk ddn und dem Personalmanager-Netzwerk Goinger Kreis den "Later Life Work Index" entwickelt. Ziel des Index ist es, den Unternehmen aufzuzeigen, wie Arbeitsleistung, Gesundheit und Motivation älterer Beschäftigter erhalten werden können. In einer ersten Studie, die auch von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin begleitet wird, soll der Later Life Work Index nun in der betrieblichen Praxis validiert werden.

Prof. Jürgen Deller von der Leuphana Universität Lüneburg, dessen Team den Index gemeinsam mit internationalen Partnern entwickelt hat, sieht den Nutzen für Unternehmen vor Allem darin, Leistungsträger länger halten zu können. "Diese demografische Herausforderung ist beispiellos in der Geschichte. Es gibt praktische keine Erfahrung und keine Rezepte, wie eine so große Zahl Älterer in der Arbeitswelt gehalten werden kann", so Deller.

"Schon heute ist die Rente mit 67 für rund 10 Prozent keine Option mehr, sie arbeiten länger, weil sie wollen oder müssen. Die Arbeitswelt in den Unternehmen muss sich also in Bezug auf die Älteren anpassen", so Martina Schmeink, Geschäftsführerin beim bundesweiten Demographie Netzwerk ddn. "Unternehmen kann ich empfehlen, den Later Work Life Index als eine Art Checkliste zu nutzen, um sich selbst auf diese Veränderungen vorzubereiten", so Schmeink.

Der "Later Life Work Index" bezieht neun Dimensionen der Unternehmensorganisation, von der Kultur über die Führung bis zum Wissensmanagement ein. Der zugehörige Fragebogen umfasst rund 100 einzelne Punkte und liefert den teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit eine Selbsteinschätzung sowie einen Vergleich auf anonymer Basis.

Diese Teilnahmemöglichkeit besteht für Unternehmen aber der Größe von 30 Beschäftigten. Eine eigens eingerichtete Internetseite liefert alle nötigen Informationen: https://www.leuphana.de/later-life-work-index.html

