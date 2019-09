Ranger Marketing & Vertriebs GmbH

Nachhaltigen Erfolg im Vertrieb sichern: Qualität steht bei Ranger Marketing an oberster Stelle

Düsseldorf (ots)

Unternehmerischer Erfolg ist untrennbar mit dem Vertrieb verbunden. Kaum einem Unternehmensbereich kommt eine derart große Bedeutung zu, denn es geht darum, das Produkt auf dem Markt zu bringen und langfristig zu platzieren.

Mit vier Schritten zum Erfolg im Vertrieb

Haben Unternehmen kein eigenes Vertriebsnetz oder -system, können sie sich auf Full-Service-Dienstleister verlassen, die Teile des Vertriebs oder den gesamten Vertrieb für sie übernehmen. Full-Service-Dienstleister nutzen ihre langjährige Erfahrung dafür, individuelle Strategien für Unternehmen auszuarbeiten. Die Profis von Ranger Marketing haben sich auf die persönliche Kundenberatung spezialisiert und erachten dabei drei Schritte zum Start eines Projektes als unabdingbare Erfolgsgaranten: Set-Up, Pilotphase und Roll-Out. Die Set-Up Phase beinhaltet die Beratung zu Zielsegmenten und -gruppen, Produktstrategien und der Vertriebskanalplanung. In der Pilotphase werden auf Basis von Market Research und Fieldtests die Ergebnisse optimiert. In der Roll-Out Phase wird eine schnelle und qualitative Implementierung in IT-gestützten Prozessen sowie eine professionelle Umsetzung im Sales ermöglicht. Das impliziert die Bereitstellung der richtigen Vertriebskanäle, leidenschaftliche Verkäufer, produktspezifische Schulungen und eine enge vertriebliche Begleitung. Die flächendeckende Skalierung wird auf Basis der Erkenntnisse der Pilotphase vorgenommen. Dabei sollten die Produkt-/Preisgestaltung, das Provisionsmodell, die Automatisierung von Prozessen und die Standardisierung von Reports im Fokus stehen. Regelmäßig Reports ermöglichen eine jederzeit transparente Durchführung. Ebenso erfolgt stetig die Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen wie Service-Calls, Prozessmanagement und gemeinsamen Optimierungen. Für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft ist es wichtig, dass ein maßgeschneidertes Vertriebssystem aufgestellt wird.

Omnichannel-Vertrieb für eine intelligente Vernetzung aller Customer Touchpoints

Je früher die Konzeptionierung des unternehmensindividuellen Vertriebssystems erfolgt, umso besser. Eine Omnichannel-Vertriebsstrategie bietet Unternehmen für die persönliche Kundenberatung zahlreiche Chancen, da die Zielgruppe bzw. die Zielgruppen optimal erreicht werden. Wichtig ist nach Erfahrung von Ranger, dass alle Vertriebskanäle intelligent zusammenspielen und die Customer Touchpoints intelligent vernetzt werden. Ein optimaler Vertriebskanal-Mix könnte sich beispielsweise aus den Bereichen Door-to-Door, Retail und Promotion zusammensetzen. Darüber hinaus können auch Kanäle wie Sales Promotion, Telesales und Marktforschung sinnvoll in die Strategie integriert werden.

Für Ranger bedeutet Omnichannel nicht nur ein umfassender Vertriebsmix, sondern auch ein flexibler Service. Aus diesem Grund hat das Unternehmen ein 360° Leistungsportfolio entwickelt. Die Dienstleistungen in allen Kanälen werden von den Backoffice, Customer und Sales Services unterstützt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. Diese Services werden online und offline von der Ströer Media ergänz. Die Ströer Media hat es sich zum Ziel gesetzt Marketingansätze weiterzuentwickeln, um für ihre Kunden das größtmögliche Bewusstsein ihrer Marke zu schaffen.

Der große Vorteil einer Omnichannel-Strategie ist, dass mehr Vertriebsleistung und Umsatz erreicht werden kann. Der Ausbau der Customer Touchpoints ist für Ranger ein essenzieller Erfolgsfaktor, um effizienter und näher am Kunden zu agieren und die Kundenbeziehung zu gestalten. Daher ist es unerlässlich konsistente Botschaften zu formulieren und die Streuverluste minimal zu halten. Der Ranger-OmniChannel-Vertrieb bietet dafür alle nötigen Voraussetzungen: Eine intensive Koordination, kontinuierliches Qualitätsmanagement und eine hohe Skalierbarkeit des Einsatzes.

Qualitätsmanagement - wichtigster Erfolgsfaktor im Vertrieb

Die Verbindung von Vertriebserfolg und Qualität heißt Kundenbindung. Um diese zu erreichen, ist eine bestmögliche Kundenberatung und eine ansprechende Präsentation von Produkt, Service und dem Wertesystem des Unternehmens erforderlich. Ranger weiß, dass Kundenberater als Visitenkarten des Unternehmens gelten. Aus diesem Grund ist den Experten besonders wichtig, ihre Berater umfassend für den Einsatz in einem Projekt zu schulen. Ein Beispiel dafür ist der branchen- und produktspezialisierte Außendienst, der individuell vorbereitet wird. Zusätzlich hat das Unternehmen für messbare Qualitätsmanagement-Standards einen genauen Prozessablauf definiert, der stetig optimiert wird. Nach dem Erstkontakt bzw. der Beratung beim Kunden vor Ort wird der Auftrag an das Service Center übermittelt. Für die zeitgleiche Übermittlung nutzen die Berater mobile Systeme. Anschließend verifiziert das Service Center den Abschluss anhand von Kundendaten, Tarifdaten und prüft die Qualität der Beratung. Dies geschieht zum Beispiel anhand eines Quality Calls oder einer Bestätigungsemail. Da der Datenschutz der Kunden das höchste Gut ist, wird bei Ranger stets auf ein seriöses und kompetentes Vorgehen Wert gelegt. Sind alle Anforderungen erfüllt, werden die Daten an das Partnersystem übergeben und im Zuge der Skalierung die KPIs und das Prozessmanagement geprüft. Ranger vereint mit diesem Vorgehen unternehmerischen Weitblick und professionelle Beratung Hand in Hand und ist somit ein starker Partner in Vertriebsfragen. Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, Energie, Finanzen, Medien/TV und Payment vertrauen bereits auf das hohe Qualitätsniveau des dynamischen und innovativen Full-Service-Dienstleisters.

Über Ranger Marketing

Ranger Marketing ist eines der führenden europäischen Unternehmen für persönliche Kundenberatung und bietet seinen Kunden einen OmniChannel-Vertrieb mit höchsten Qualitätsmaßstäben. Als Teil der Ströer Gruppe vertreibt Ranger Produkte aus den Branchen Telekommunikation, Energie, Medien & TV und konnte so schon renommierte Produktpartner gewinnen. Der Gewinn von Millionen neue Kunden und ein starkes, dynamisches Team an über 115 Standorten in Deutschland sprechen für den Erfolg und die Kompetenz in den Bereichen Door-to-Door, Retail und Promotion.

Pressekontakt:

Ranger Marketing & Vertriebs GmbH

Parsevalstraße 11

40468 Düsseldorf

Deutschland

Tel. +49 (0)211 2000-8300

Fax +49 (0)211 2000-8301

info@ranger.de

https://www.ranger.de

Original-Content von: Ranger Marketing & Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell