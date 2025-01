toom Baumarkt GmbH

toom ist torffrei

Keine Kompromisse: Baumarktkette bietet rein torffreies Erdensortiment

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wichtiges Ziel erreicht: Ab sofort bietet die Baumarktkette ausschließlich torffreie Erden an. Mit diesem Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit übernimmt toom Verantwortung für den Klimaschutz und den Erhalt der Artenvielfalt und erreicht ein bereits 2015 gesetztes strategisches Ziel eines torffreien Erdensortiments (Marke und Eigenmarke). Doch das ist erst der Anfang: Auch in der torffeien Pflanzenanzucht geht toom mit gutem Beispiel voran.

Moore speichern große Mengen CO2, regulieren den Wasserhaushalt und bieten seltenen Tier- und Pflanzenarten einen unverzichtbaren Lebensraum. Doch diese wertvollen Ökosysteme sind bedroht: Für die Herstellung von Blumenerden wird Torf aus entwässerten Mooren abgebaut. Die Folgen sind dramatisch: Lebensräume werden zerstört, klimaschädliches CO2 wird freigesetzt, und die Artenvielfalt leidet massiv.

toom zieht Konsequenzen

Diese gravierenden Auswirkungen des Torfabbaus machen nachhaltige Alternativen unumgänglich. "Heute dürfen wir mit Stolz verkünden, dass sich unsere langjährigen Bemühungen ausgezahlt haben: Unser gesamtes Erdensortiment ist nun torffrei", so Dominique Rotondi, Geschäftsführer Ware und Logistik von toom Baumarkt. "Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu torffreien Erden zu ermöglichen und ihnen damit nachhaltiges Gärtnern zu erleichtern."

Mit der Umstellung des gesamten Erdensortiments setzt toom ein klares Zeichen für den Moorschutz, für den sich das Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren einsetzt. Nun sind endgültig alle Erden der Eigenmarke und Fremdmarken torffrei*. Gleichzeitig arbeitet toom kontinuierlich daran die Pflanzenanzucht nachhaltiger zu gestalten: Über 300 Zierpflanzen sind schon heute torffrei oder torfreduziert. Und das ist erst der Anfang.

Nachhaltigkeit bei toom: Mehr als torffreie Erde

Die Umstellung des Erdensortiments ist Teil eines umfassenden Engagements für Nachhaltigkeit und den Schutz wertvoller Ökosysteme. toom war maßgeblich an der Entwicklung der HORTICERT-Zertifizierung beteiligt, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte bei Torfersatzstoffen prüft. Im Jahr 2024 wurde das Erdenwerk Gebr. Mayer, ebenfalls ein Unternehmen der REWE Group und Lieferant von toom, als erstes Unternehmen überhaupt in Deutschland von HORTICERT zertifiziert.

Darüber hinaus engagiert sich toom als aktives Mitglied der "Allianz der Pioniere" für die Wiedervernässung von ehemaligen Moorflächen, um zerstörte Ökosysteme zu revitalisieren und den Moorschutz voranzutreiben. Ziel ist es, zerstörte Ökosysteme wiederherzustellen, Wertschöpfungsketten für Paludikultur-Biomasse zu entwickeln und damit einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Denn Paludikultur auf wiedervernässten Moorflächen schützt den Torf und reduziert klimaschädliche Emissionen, während sie nachhaltige Rohstoffe liefert und die regionale Wertschöpfung stärkt. Auch in der Forschung und Entwicklung setzt sich toom ein. Gemeinsam mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen unterstützt das Unternehmen das Projekt "Hobby-Gartenbau mit torfreduzierten und torffreien Substraten". Dieses Vorhaben zielt darauf ab, praxistaugliche Lösungen für Hobby-Gärtner:innen zu entwickeln und die Akzeptanz für torffreie Produkte weiter zu steigern.

* Einzelne Restbestände sind zurzeit noch im Abverkauf.

Über toom:

Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

Original-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell