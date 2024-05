toom Baumarkt GmbH

toom sucht die Platzwarte des Jahres

Jetzt mitmachen und die wahren Helden des Platzes ehren!

Köln (ots)

Sie leisten unverzichtbare Vereinsarbeit - meist ehrenamtlich und im Hintergrund: die Platzwarte im Amateurfußball. toom sagt "Respekt!" und sucht die 16 besten Platzwarte Deutschlands. Ab dem 18. Mai können Vereine und Fußballer ihre Platzwarte auf toom.de für das deutschlandweite Voting nominieren. Pro Bundesland wird eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgezeichnet und im nächstgelegenen toom Baumarkt geehrt. Neben ihrem persönlichen Gewinn können sich die Platzwarte über einen toom Einkaufsgutschein in Höhe von je 5.000 Euro für ihren Verein freuen.

Sie mähen den Rasen, halten die Anlage in Stand und ziehen frische Markierungen - sie sind die wahren Heldinnen und Helden des Platzes: die Platzwarte im Amateurfußball. Getreu dem toom Claim "Respekt, wer's selber macht" haben Vereine ab dem 18. Mai die Chance, ihren Platzwarten etwas zurückzugeben. Mitmachen lohnt sich! Denn die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten einen persönlichen toom Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro und einen 5.000 Euro toom Einkaufsgutschein für ihren Verein. Damit steht den nächsten Vorhaben auf dem Platz nichts mehr im Wege. Und das ist noch nicht alles: Unter allen teilnehmenden Vereinen verlost toom 50 Trikotsätze.

Um die Platzwarte zu nominieren, können Interessierte ab dem 18. Mai fünf Wochen lang unter toom.de/platzwarte einen kurzen Bewerbungstext mit Foto und den notwendigen persönlichen Angaben einreichen. Wichtig: Die Platzwarte müssen der Anmeldung erst zustimmen, bevor ihre Bewerbung online geht. Im Anschluss findet ab dem 24. Juni drei Wochen das deutschlandweite Voting statt, bei dem aus allen Bewerbungen die Siegerinnen und Sieger aus jedem Bundesland ausgewählt werden. Über eine Landingpage kann das aktuelle Ranking der Platzwarte nachverfolgt werden, und: Es kann täglich neu abgestimmt werden. Alle teilnehmenden Vereine können über diese Landingpage außerdem ordentlich Werbung machen. Auch das Voting lohnt sich! Denn unter allen Teilnehmenden werden Preise im Gesamtwert von über 150.000 Euro verlost.

Im Anschluss an die Votingsphase werden die Gewinnerinnen und Gewinner informiert und bei einer Preisverleihung geehrt. Die 16 Gewinnübergaben finden jeweils im nächstgelegenen toom Baumarkt statt. Dort freuen sich die Marktleiterinnen und Marktleiter schon auf die regionalen Platzheldinnen und Platzhelden.

Mehr Informationen, Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie unter www.toom.de/platzwarte.

Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

