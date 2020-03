Drei gute Gründe: Gut für mich. Gut für die Umwelt. Gut für mein Portemonnaie. / toom macht es möglich: Gesund wohnen, an die Umwelt denken und gleichzeitig sparen

toom Baumarkt GmbH

Immer mehr Verbraucher beschäftigen sich mit der Frage, wie sie ihr Konsumverhalten mit aktuellen Themen wie Umwelt- oder Klimaschutz in Einklang bringen können. Auch das Bewusstsein für schadstoffarmes Wohnen und Energiesparen in den eigenen vier Wänden wird im gesellschaftlichen Kontext immer wichtiger - gleichzeitig steht der Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund. toom positioniert sich hier deutlich mit der Aussage "Gut für mich. Gut für die Umwelt. Gut für mein Portemonnaie." und stellt dabei den Dreifachnutzen für den Kunden in den Mittelpunkt.

"Das Wichtigste ist und bleibt für uns der Kunde", konstatiert René Haßfeld, CEO toom Baumarkt. "Mit unserem Dreifachnutzen richten wir uns daher an den Erwartungen und Wünschen unserer Kunden aus. Denn wir bei toom stehen dafür, unseren Kunden ein bewussteres Leben zu erleichtern", so Haßfeld weiter. "Gerade als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit bieten wir bei toom bereits ein breites und nachweisbares Fundament an alternativen Produkten und greifen auf eine hohe Expertise zurück, um auch in Zukunft stetig weitere Alternativen anbieten zu können", betont Haßfeld

Neue Kampagne macht den dreifachen Kundennutzen sichtbar

Mit dem Start ins Frühjahr stärkt toom seine Position und wendet sich auch mit einer großangelegten Kampagne im TV und Out of Home sowie Online und am Point of Sale mit klarem Versprechen an seine Kunden: "Gut für mich. Gut für die Umwelt. Gut für mein Portemonnaie." Damit verdeutlicht die Kölner Baumarktkette, dass Kunden auf hochwertige und nachhaltigere Produkte zu fairen Preisen vertrauen können. Das macht nicht nur erfolgreiches Heimwerken, sondern auch umweltfreundlicheres Einkaufen für Kunden leichter. Denn der Wunsch der Kunden nach einem bewussteren und gesünderen Leben in den eigenen vier Wänden wird ihnen bei toom ebenso erfüllt wie nachhaltigere und ressourcenschonendere Produktalternativen zu bezahlbaren Preisen.

Ausbau nachhaltigerer Produktalternativen

Fester Bestandteil der Unternehmensstrategie von toom ist seit Jahren eine nachhaltigere und umweltbewusstere Sortimentsgestaltung - so auch im Besonderen bei der toom Eigenmarke. Diese nachhaltigeren Produkte stehen für die Sicherstellung von sozialen Standards sowie einen schonenden Umgang mit Ressourcen und die Reduktion klimarelevanter Emissionen in der gesamten Produktionskette.

Basierend auf vier Säulen, heißt Nachhaltigkeit bei toom Verantwortung zu übernehmen: Die Säule Grüne Produkte legt den Fokus auf den konsequenten Ausbau nachhaltigerer Produktalternativen. Energie, Klima und Umwelt arbeitet daran, die rund 300 toom Baumärkte ressourcenschonend zu betreiben. Die Säule Mitarbeiter hilft, die richtigen Mitarbeiter für toom zu gewinnen und sie in ihren Lebensphasen zu unterstützen. Im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements unterstützt toom Organisationen, die Inklusion fördern und sich für obdachlose Menschen einsetzen.

