toom Baumarkt GmbH

Mit toom in eine sichere Zukunft starten

toom Baumarkt bietet vielfältige Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung an

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Schon sehr früh müssen junge Menschen eine wichtige und wegweisende Entscheidung treffen, nämlich welchen Beruf sie in den kommenden Jahren ausüben möchten. Diese Entscheidung fällt nicht immer leicht. Einfacher wird sie, wenn der potenzielle Arbeitgeber zahlreiche Möglichkeiten und flexible Modelle der Aus- und Weiterbildung anbietet. Bei toom Baumarkt finden Berufseinsteiger, Quereinsteiger und zielstrebige Mitarbeiter den passenden Weg für ihre Karriereziele.

Ob Ausbildung oder duales Studium: Schulabgänger finden bei toom vielfältige Wege des Einstiegs. Neben der klassischen Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel mit Schwerpunkt Verkauf oder Logistik gibt es darüber hinaus die Option, in der Kölner Zentrale in den Bereichen Büromanagement, Groß- und Außenhandel, Informatik und Immobilien oder E-Commerce eine Ausbildung zu absolvieren. Zudem ist das Abiturientenprogramm von toom eine ideale Alternative zum Studium. Mit dem Programm bietet das Unternehmen seinen Azubis die Perspektive, die Marktleiter/innen von morgen zu werden.

Garantierte Übernahme bei guter Leistung

Dieses Jahr starteten 296 Azubis (Vertrieb und Zentrale) sowie zwölf Teilnehmer im Abiturientenprogramm und sechs Duale Studenten ihre Ausbildung bei toom. Sie alle können sich auf spannende Aufgabenfelder, die Arbeit mit Menschen sowie auf ein Team freuen, bei dem jede Meinung Gehör findet. Zudem ist eine umfassende Betreuung der Auszubildenden durch Azubiseminare, Ausbildungspaten in jedem Markt und Azubi-Trainer als regionale Ansprechpartner gewährleitstet. Und Prüfungsangst gehört dank der Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen, Digitalem Lernen, Workshops, Projekten und diversen Fachseminaren bei toom der Vergangenheit an. Ein sicheres Tarifgehalt sowie eine garantierte Übernahme bei guter Leistung runden die Vorteile einer Ausbildung bei toom ab.

Die Zukunft der Auszubildenden liegt toom am Herzen

"Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere besten Mitarbeiter vor allem aus den eigenen Reihen gewinnen können. Wir haben über drei Jahre hinweg die Möglichkeit, unseren Auszubildenden toom von der Pike auf beizubringen", sagt Niko Johns, Geschäftsführer Personal bei toom. "Gleichzeitig haben wir dadurch engagierte, fitte, wissbegierige, mutige und junge Menschen an Bord, die uns mit ihrem frischen Blick und neuen Ideen über den Tellerrand schauen lassen. Sie lassen uns den Kunden, aber auch den Mitarbeiter von Morgen besser verstehen", weiß Niko Johns. Um die Einsteiger bei toom nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, können sie im Laufe ihrer Ausbildung an verschiedenen Stellen frühzeitig Verantwortung übernehmen. Ein Beispiel dafür ist der heute startende "Azubimarkt".

Beim "Azubimarkt" schon früh viel Verantwortung übernehmen

Beim "Azubimarkt" übernehmen einmal im Jahr die Auszubildenden das Ruder und führen ganz eigenständig einen Markt. Dieses Jahr findet er vom 6. bis zum 14. November in Kronach statt. 50 toom Auszubildende können dann zeigen, was in ihnen steckt: Ob Logistik, Kasse, Verkauf, Marktleitung oder Beratung - knapp zwei Wochen lang sind die Auszubildenden ganz auf sich allein gestellt und für die Abläufe und Tätigkeiten im Markt zuständig. Stefan Normann, Marktleiter in Kronach, erklärt: "Der 'Azubimarkt' ist für beide Seiten eine absolut wertvolle Erfahrung. Die Azubis wachsen oft über sich hinaus und wir profitieren dabei von vielen kreativen Ideen, die unsere Nachwuchskräfte erfahrungsgemäß einbringen". So wird die Ausbildung bei toom eine runde Sache.

Weitere Informationen über eine Karriere bei toom gibt es unter https://www.toom-baumarkt.de/karriere/

Über toom:

Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro und ist mit ihren 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

Pressekontakt:

REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln,

Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272,

E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.com

Original-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell