Schur Flexibles: Michael Schernthaner wird CEO

- Organisches Wachstum und Akquisitionen im Visier - Hochspezialisierte Standorte zu Technologieführern entwickelt - Umsatz seit 2016 über 50 % gesteigert

Michael Schernthaner (41) wird neuer CEO von Schur Flexibles Gruppe. Nach zwei Jahren als CFO von Schur wird er das Unternehmen im Team mit COO Juan Luís Martínez Arteaga (45) und Chief Sales Officer Friedrich Humer (55) leiten. Dr. Michael Fischkin (39), bisher Senior Manager Finance Projects, wird als Group Finance Director das Top-Management von Schur Flexibles ergänzen. Thomas Unger (58), Partner des Schur-Eigentümers Lindsay Goldberg, unterstützt das Management als Beiratsvorsitzender (Chairman). "Das Führungs-Team hat gezeigt, dass das Unternehmen Wachstumsdynamik, Innovationskraft, Kundenorientierung und Wertorientierung verbinden kann. Wir werden Schur Flexibles mit aller Kraft dabei unterstützen, nicht nur organisch zu wachsen, sondern auch über Akquisitionen die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen", so Thomas Unger. "Aufgrund der hohen Wachstumsdynamik wird nun das Top-Management um einen Group Finance Director ergänzt und Michael Schernthaner, der bereits als CFO die Bereiche M&A und Strategie verantwortet hat, kann sich als CEO vor allem auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren."

2016 erwarb Lindsay Goldberg das auf flexible Verpackungen spezialisierte Unternehmen mit einem Umsatz von rund 350 Mio. Euro und rund 1.200 Mitarbeitern. Schur Flexibles bietet hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel , Tabak- und Pharmaindustrie. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur umfangreichen Beutelerzeugung gehört Schur Flexibles zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Nach vier Akquisitionen seit 2016 erwirtschaftet Schur Flexibles aktuell rund 520 Mio. Euro Umsatz mit mehr als 1.700 Mitarbeitern an 23 Produktionsstätten in West- und Osteuropa. Diese Standorte sind hoch spezialisiert und Technologieführer in ihrem Arbeitsgebiet. Dieses "Center of Excellence"-Konzept macht die Gruppe zu einem attraktiven und kompetenten Partner für Kunden ausgewählter Branchen.

Über Lindsay Goldberg:

Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von mehr als 13 Mrd. US$ und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, repräsentiert. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichen finanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Umsetzung einer internationalen Wachstumsstrategie. Dabei können sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung im Topmanagement von Industrie und Dienstleistung und konzentriert sich auf eine wertorientierte und nachhaltige Entwicklung der erworbenen Unternehmen. Dies dokumentieren auch die Statuten des Lindsay-Goldberg-Fonds, die eine Haltedauer der Portfoliogesellschaften von 20 Jahren ermöglichen.

