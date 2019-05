toom Baumarkt GmbH

Auf alle Selbermacher: toom stellt "Belohnbier" vor

Aktuelle forsa-Umfrage zeigt: Über 60 Prozent belohnen sich nach getaner Arbeit

Köln (ots)

"Respekt, wer's selber macht" - toom Baumarkt motiviert seine Kunden zum Selbermachen und bringt ihnen für ihr Engagement in Haus und Garten Anerkennung und Wertschätzung entgegen. Nun hat die Kölner Baumarktkette einen besonderen Weg gefunden, ihren Heimwerkern und Selbermachern Respekt zu zollen: Das toom Belohnbier. Pünktlich zum Sommerbeginn stellt toom ein Bier in limitierter Auflage vor.

Der Umzug ist geschafft, das letzte Brett der Terrasse ist verschraubt, die Hecke ist gepflanzt - stolze Heimwerker betrachten ihr vollendetes Werk und gönnen sich ein Belohnbier. So oder so ähnlich könnte es sich demnächst in einigen Haushalten abspielen, denn sich selbst zu belohnen, liegt im Trend: Wie eine von toom in Auftrag gegebene forsa-Studie jetzt zeigt, belohnen sich über 60 Prozent der Befragten häufig oder zumindest manchmal nach getaner Arbeit.

Diese Wertschätzung der eigenen Leistung möchte toom mit dem Belohnbier unterstützen: Ab dem 31. Mai 2019 wird es die toom Sonder-Edition in allen Märkten zu kaufen geben. Das Lager, gebraut von der Memminger Brauerei nach bayerischem Reinheitsgebot, spricht mit seinem rustikalen Heimwerker-Look, mit Schraubenmuttern als Deckel, alle Selbermacher an. Laut Umfrage-Ergebnissen belohnen sich 47 Prozent der Befragten nach getaner Arbeit im Haushalt oder Garten, weitere 26 Prozent gönnen sich etwas nach einem vollendeten Bau- oder Do-it-yourself-Projekt.

Und auch wer sich selbst nicht gerne belohnt, könnte Gefallen am Belohnbier finden: Als Geschenk oder Dank für fleißige Umzugshelfer ist ein Sixpack des kühlen Bieres besonders gut geeignet (6x 0,33 Liter für 6,99 Euro).

Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de/belohnbier.

Über toom:

Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro und ist mit ihren 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platz in der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.

