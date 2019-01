ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 22. Januar 2019

ZDFinfo

Woche 04/19 Mittwoch, 23.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 6.20 Ursprung der Technik Waffen im alten Ägypten 7.05 Ursprung der Technik Kriegsschiffe Ostasiens 7.50 Ursprung der Technik Mechanik des Fernen Ostens 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Ursprung der Technik Spionage 9.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten 10.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township 10.50 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013 11.35 Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017 22.25 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017 23.10 Dirty Dollars Kokainhandel 23.55 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains ( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.40 Die Killer von Long Island Einwanderer unter Generalverdacht USA 2018 2.25 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 3.10 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018 3.55 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018 4.40 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 Donnerstag, 24.01. Bitte Programmänderungen beachten: 11.00 Knast in Texas Neue Wege im US-Strafvollzug "Der Anti-Trump - Senator John McCain" entfällt 11.30 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )

