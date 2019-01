ZDFinfo

Mainz, 21. Januar 2019

Mainz (ots)

Woche 04/19 Dienstag, 22.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 6.20 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018 7.05 ZDF-History Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich? Deutschland 2018 7.50 ZDF-History Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven Deutschland 2018 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 9.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf dem Fluss 10.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf der Insel ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.10 Ermittler! Tatort Berlin 12.40 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.10 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 1.55 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 2.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 3.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 4.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 4.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 Woche 04/19 Freitag, 25.01. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018 "ZDF.reportage: Alles koscher? Deutsche Juden verstehen ihr Land nicht mehr" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 05/19 Samstag, 26.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Meschugge oder was - Jude werden, Jude sein in Deutschland Deutschland/Israel 2019 "ZDF-History: Die Fremden kommen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 28.01. Bitte Programmänderungen beachten: 11.15 Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015 "Der Fall Lorraine Thorpe" entfällt 12.00 Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015 "Der Fall Rebecca Thorpe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 30.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.00 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht "ZDF.reportage: Deutschland, Deine Ämter - Die Fahnder vom Zoll" entfällt "ZDF.reportage: Deutschland, Deine Ämter - Die Berater vom Jobcenter" um 6.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf "Police Patrol - Gefährliches Pflaster: In Touristengebieten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )

