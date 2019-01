Mainz (ots) -

Woche 07/19 Donnerstag, 14.02. Bitte Programmänderungen beachten: 18.15 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 18.45 Die Maschen der Handwerker Schlechter Service, hohe Rechnungen Deutschland 2014 19.30 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 20.15 ZDFzoom Bei Anruf Abzocke - Betrug aus dem Callcenter Deutschland 2018 20.45 ZDFzoom Kfz-Markenwerkstätten auf dem Prüfstand Deutschland 2017 21.15 ZDFzoom TEDi und Co. - Die dunkle Seite der Billigshops Deutschland 2018 21.45 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018 22.30 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 23.15 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017 0.00 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018 Alle ursprünglich ab 18.15 - 0.00 Uhr eingeplanten Programme entfallen ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 08/19 Samstag, 16.02. Bitte Programmänderungen beachten: 21.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 "Selbstmord oder Mord? - Der Tod des Jeremiah Duggan" entfällt ( weiterer Ablauf ab21.45 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 18.02. Bitte Programmänderungen beachten: 12.15 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 "Selbstmord oder Mord? - Der Tod des Jeremiah Duggan" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 20.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals "Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer" entfällt 2.45 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 3.15 Henry Ford - Der Automobil-Pionier 4.00 Henry Ford - Der Auto-Tycoon ( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell