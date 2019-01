ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. Januar 2019

Mainz (ots) -

Woche 03/19 Donnerstag, 17.01. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 16.30Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.10 Die Killer von Long Island Einwanderer unter Generalverdacht USA 2018 0.55 heute journal 1.25 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 2.05 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 2.45 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 3.25 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 4.05 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

