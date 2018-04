Internet-Pionier Vinton G. Cerf: "Regierungen werden auch im Zeitalter Künstlicher Intelligenz die Oberhand behalten"

Berlin (ots) - Der US-Informatiker Vinton G. Cerf hält eine Machtübernahme durch einzelne Konzerne auch im Zeitalter Künstlicher Intelligenz (KI) für unwahrscheinlich. In einem Interview in der vom Vodafone Institut veröffentlichten Publikation "Entering a new Era" sagte Cerf: "Regierungen werden immer die Oberhand behalten".

Wenn die Politik wollte, könnte sie das Internet schließen bzw. einschränken. Außerdem herrsche am Markt ein starker Wettbewerb. Auch große Player müssten sich immer wieder starken Herausforderern stellen.

Mit dem Verweis auf SpaceX und Tesla stellte Cerf allerdings fest, dass Unternehmen durchaus in der Lage seien, mächtige Dinge zu vollbringen.

Das Interview ist Teil der vom Vodafone Institut veröffentlichten Publikation "Entering a New Era - The Impact of Artificial Intelligence on Politics, the Economy and Society" ("Aufbruch in eine neue Ära - Der Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft"). Diese enthält Interviews mit Martin Rees, Pascal Finett, Luciano Floridi, Nuria Oliver, Huw Price sowie Essays von Andrew McAfee und Yuval Noah Harari. Autor des Papiers ist der Journalist und Publizist Alexander Görlach.

Cerf gilt als einer der "Väter des Internets". 2012 wurde er in die Internet Hall of Fame als Gründungsmitglied aufgenommen. Derzeit ist er Vize-Präsident und Chief Internet Evangelist bei Google.

Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation

Das Vodafone Institut ist Vodafones europäischer Thinktank. Wir analysieren die Potentiale digitaler Technologien und deren verantwortungsvolle Nutzung für Innovation, Wachstum und nachhaltige gesellschaftliche Wirkung. Mit Hilfe von Studien und Veranstaltungen bieten wir eine Plattform für den Dialog von Vordenkern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

