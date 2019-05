GRAVIS

GRAVIS startet neues Storekonzept unter dem Namen: "Phoneworx"

Berlin (ots)

GRAVIS, der größte Apple Händler Deutschlands, eröffnet neue Stores unter dem Namen "Phoneworx by GRAVIS" und schreibt damit seine Erfolgsgeschichte für autorisierte Reparaturen in einem neuen Storekonzept weiter. Neben Apple werden hier auch Samsung und Huawei Serviceleistungen angeboten. "Phoneworx by GRAVIS" bietet autorisierte Reparaturen mit Originalteilen zum Beispiel für Display-, Batterie- oder Feuchtigkeitsschäden sowie passendes Zubehör und ausgewählte Hardware. Dabei steht die persönliche Beratung an erster Stelle.

GRAVIS ist als größter Apple autorisierter Service Provider in Deutschland mit vor Ort Repair in allen Stores und eigenem Technik Center bereits ein etablierter Ansprechpartner. Jetzt startet unter dem Namen "Phoneworx by GRAVIS" ein neues Storekonzept, das auf Sicherheit und Reparatur für Smartphones und Hardwaregeräte wie Tablets und Laptops spezialisiert ist. Damit expandiert GRAVIS im Bereich Reparatur und Service und deckt Standorte ab, in denen derzeit keine Stores ansässig sind.

"Wir sind bereits heute einer der größten Servicepartner in Europa in Bezug auf die Reparatur für iPhones, MacBooks und Tablets. Mit unserem neuen Storekonzept können wir unser Know-how nun noch mehr GRAVIS Kunden in ganz Deutschland vor Ort zur Verfügung stellen", so Jan Sperlich, Geschäftsführer von GRAVIS.

Zu den Serviceleistungen gehören Reparaturen von Smartphones, Laptops und Tablets, Datenrettung, Ankaufservice und vieles mehr. Außerdem ist ausgewählte Hardware in den Stores vorhanden. Die Experten setzen vor Ort auf Know-how und Qualität im Reparaturservice, bei dem der Fokus auf den Marken Apple, Samsung und Huawei liegt.

Der erste "Phoneworx" Store in der Hauptstraße 25/27 in Dresden ist bereits eröffnet, ein weiterer folgt nächste Woche Montag, am 13. Mai in Flensburg, Holm 47.

Über GRAVIS:

Seit Anfang 2013 ist GRAVIS eine hundertprozentige Tochter der mobilcom-debitel GmbH und damit Teil der freenet Group. Über die persönliche Beratung ermöglicht GRAVIS seinen Kunden den einfachen Zugang zum digitalen Leben und präsentiert alle wichtigen Innovationen des Digital Lifestyle herstellerunabhängig in derzeit 38 Verkaufsstellen in Deutschland. 1986 in Berlin gegründet, avancierte die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft zu Deutschlands größter Apple-Handelskette für iPhone, iPad, Mac und mehr sowie zum größten Apple-Servicepartner in Europa. Seit dem Bestehen hat sich GRAVIS kontinuierlich zu einem der führenden Digital-Lifestyle-Anbieter in Deutschland entwickelt. Neben Apple hat sich GRAVIS für die enge Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aus dem Bereich Consumer Electronics geöffnet.

