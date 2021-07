PENNY Markt GmbH

PENNY aktiviert DEL-Engagement umfangreich im Sommer

Die "PENNY DEL Grillmeisterschaft" startet als Video-Entertainment Format ab dem 15.07.21

Köln (ots)

Penny, Titelpartner der Deutschen Eishockey Liga (DEL), nutzt sein Rechteportfolio und aktiviert sein Eishockey-Engagement in der Sommerpause umfassend mit einem neuen Video-Entertainment Format über Social Media, Online-Berichterstattung sowie TV-Präsenz. Um auch in den Sommermonaten sowie zwischen den Spielzeiten präsent zu sein, startet ein neues Video-Entertainment Format: die "PENNY DEL Grillmeisterschaft".

In dem Rahmen duellieren sich von insgesamt 14 PENNY DEL Clubs zwei Spieler im direkten Vergleich kulinarisch am Grill. Zubereitet werden jeweils zwei Rezepte pro Duell (Hauptgericht + Vorspeise bzw. Dessert). Eine Jury bestehend aus der Sport-Moderatorin Ruth Hofmann, dem Koch- und Grillschulen Betreiber Stefan Ziemann sowie dem PENNY DEL Profi-Schiedsrichter Lasse Kopitz bewertet jedes Rezept sowie die Team-Performance am Grill auf einer Skala von 1 bis 10. So ergibt sich am Ende eine Tabelle und der erste PENNY DEL Grillmeister steht fest.

Los geht es am 15.07.21 mit dem Duell zwischen Meister Eisbären Berlin gegen Red Bull München. Alle Folgen der "PENNY DEL Grillmeisterschaft" findet man unter penny.de/eishockey. Ab dann erscheint wöchentlich eine neue Folge. Die Profis selber waren begeistert von der Aktion. "So etwas gab es bislang ja noch nie. Es war eine tolle Abwechslung und hat richtig Spaß gemacht. Die Organisation war zudem top", sagt Korbinian Holzer (Adler Mannheim). Konrad Abeltshauer (Red Bull München) nimmt unterdessen ein neues Rezept mit nach Hause: "Eine Banane zu grillen ist schon außergewöhnlich, aber schmeckt exzellent. Mal schauen, ob ich das auch selber zu Hause so hinbekomme."

An drei intensiven Produktionstagen wurde das gesamte Format umgesetzt. Insgesamt entstanden acht Folgen (sieben Duelle + Siegerverkündung) mit einer Länge von jeweils 8-12min, zudem ein Highlight Clip von drei Minuten sowie ein "Outtake Clip" von gleicher Länge. Über 30 Schnitttage wurden für die Materialschlacht von 11,5 Terabyte (TB) gebraucht.

Die kompletten Folgen kann man sich Woche für Woche auf penny.de/eishockey ansehen.

"Den Gewinner wollen wir noch nicht verraten, aber es war absolut bemerkenswert, mit welcher Leidenschaft gegrillt wurde und wie viel Spaß die Jungs am Grill hatten. Einen großen Dank geht auch an die Clubs und die Liga, die diese Produktion ermöglicht haben", führt Marcus Haus, Marketingleiter von PENNY, aus.

Seit der Saison 2020/2021 ist Penny Titelpartner der Deutschen Eishockey Liga, die seitdem PENNY DEL heißt. Zum gleichen Zeitraum wurde Penny Premium Partner des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), was sowohl Rechte an der Deutschen Herren- als auch Frauen-Nationalmannschaft beinhaltet. Seit dem Frühjahr 2021 wurden mit "Para-Eishockey" sowie dem "Förderverein Deutsche Eishockey Nachwuchs" weitere Partnerschaften geschlossen, sodass sich Penny als umfassender Unterstützer des deutschen Eishockeys bezeichnen darf.

Original-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell