PENNY, Serviceplan Campaign und Olivia Jones zeigen, wie aufregend Sparen sein kann

Olivia Jones und ihre Drag-Familie präsentieren ein 123-sekündiges Musikvideo, in dem sie zeigen, wie aufregend Sparen sein kann, und für die Produkte der PENNY Basismarke werben. Im Stil einer schrillen Musikrevue hat Serviceplan Campaign in München eine 360°-Kampagne im bekannten PENNY Markt "Kiez" auf St. Pauli entwickelt, die die Produkte in einer magischen Show-Welt inszeniert. Bestehend aus einem TV-Spot, Printanzeigen sowie umfassendem Online- und Social-Media-Content ist sie ab Samstag (19.6.) deutschlandweit zu sehen.

Am Samstag (19.6.) startet PENNY seine bundesweite Kampagne zur PENNY Basismarke. Kernelement ist ein Musikvideo, in dem Olivia Jones sowie weitere Dragqueens für die PENNY Produkte werben. Dazu entführen sie die Betrachtenden mit einer schrillen Tanz- und Musikrevue in eine magische Show-Welt, die mit überdimensional großen PENNY Produkten gespickt ist. Heidi Kabels Hamburger Kult-Hit "Das gibt's nur auf der Reeperbahn" wurde dafür eigens uminterpretiert in "Wer günstig will, muss PENNY". Drehort war der deutschlandweit bekannte PENNY Markt "Kiez" auf der Reeperbahn, dessen Patin Olivia Jones ist.

"Wir positionieren uns seit Jahren erfolgreich als Discounter in der Nachbarschaft. Wir stehen aber auch als Unternehmen für Offenheit, Toleranz und Respekt. Insofern ist es kein Zufall, dass wir unsere Kampagne während des Pride Month 2021 starten. Mit der Kampagne vereint PENNY beide Elemente. Unsere Botschaft lautet: PENNY ist für alle da. Wir wollen aber auch zeigen, dass Sparen Spaß macht und einen hohen Erlebnis-Faktor hat. Wir bieten täglich qualitativ hochwertige Lebensmittel zu günstigen Preisen", so Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY.

Christoph Everke, Kreativgeschäftsführer von Serviceplan Campaign: "Günstig muss keinesfalls langweilig sein. Wir wollten zeigen, dass jede und jeder mit der Eigenmarke von PENNY den 'normalen' Alltag sozusagen 'aufdragen' kann, sodass er - auch mit wenig Geld - besonders und aufregend wird. Und wer könnte eine solch bunte Welt besser verkörpern als unser Testimonial Olivia Jones?"

"Der Spot mischt die Werbung ordentlich auf. Endlich mal etwas wirklich Buntes: Dragqueens zur Primetime sogar im Werbeblock. Das hat es so noch nicht gegeben. Wofür haben wir denn seit 50 Jahren Farbfernsehen? Für mich ist der Premierentag doppelt aufregend: Nach sieben Monaten Lockdown starten endlich wieder meine Kult-Kieztouren, die im Spot zu sehen sind, plus Olivias Show Club, wo wir den Spot sogar mit Barbie Stupid und Lee Jackson live performen wollen. Das wird total abgefahren", ergänzt Olivia Jones.

Den Kampagnen-Spot finden Sie https://www.youtube.com/watch?v=1s6X_1-QWPU

Die von Serviceplan Campaign in München umgesetzte Kampagne wird umfassend über alle Kommunikationskanäle gespielt.Der Spot ist sowohl im TV als auch online sowie auf den PENNY Facebook- und Instagram-Kanälen zu sehen. Begleitet wird er von weiteren individuellen Kampagnen-Motiven, in denen die Dragqueens die PENNY Basisprodukte bewerben.Um eine junge Zielgruppe interaktiv für die Kampagne zu begeistern, startet auf TikTok ab dem 21. Juni unter dem Hashtag #dragupyourday eine Tanz-Challenge. Die TikTok-Nutzer:innen werden hier - musikalisch begleitet vom Kampagnen-Song - zu einem Tanz aufgerufen, in den ein PENNY Basismarken-Produkt integriert ist.

Über den PENNY Kiez

Im November vergangenen Jahres wurde der durch die SPIEGEL TV-Reportage aus dem Jahr 2007 weit über die Grenzen von Hamburg hinaus bekannte PENNY Markt auf der Reeperbahn nach vierwöchiger Umbauzeit wiedereröffnet. Während der Schließung wurden sowohl das Marktkonzept auf neusten Stand gebracht als auch dem Markt ein unverwechselbares Kiez-Ambiente gegeben: Leuchtreklamen, Graffitis, freche Wand-Sprüche oder von den bekannten Künstlern Ray de la Cruz und Michael Godling exklusiv gestaltete Street-Art spiegeln förmlich Atmosphäre und Lebensgefühl der "sündigsten Meile der Welt" wider. Bei so viel Authentizität verwundert es letztlich nicht, dass die Kult-Dragqueen Olivia Jones Patin dieses einmaligen Marktes ist und ihr Konterfei die PENNY Kunden begrüßt. Der PENNY Kiez ist der jüngste Leuchtturm-Markt, bei dem PENNY den Nachbarschaftsgedanken quasi auf die Spitze treibt.

PENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.

