Der Kinderkanal ARD/ZDF

Junior ESC: Heute startet das Voting auf jesc.tv

#MovetheWorld: Unser Star für Warschau

Bild-Infos

Download

ErfurtErfurt (ots)

Heute startet die erste Runde des Onlinevotings zum Junior Eurovision Song Contest 2020: Ab 20:00 Uhr können alle Interessierten auf jesc.tv für ihre Favorit*innen abstimmen. Für Deutschland nimmt die 13-jährige Susan mit dem Song "Stronger With You" am Wettbewerb teil. Sie wird die Show, die der NDR am 29. November um 17:00 Uhr live bei KiKA, auf kika.de und eurovision.de überträgt, auf Startplatz 1 eröffnen.

Im Gegensatz zum ESC kann beim Junior ESC auch für das eigene Land abgestimmt werden. Die Songs aller zwölf Kandidat*innen stehen zum Kennenlernen im Vorfeld auf jesc.tv. Die erste Votingrunde endet kurz vor der Show am Sonntag um 16:59 Uhr und wird nach den Performances fortgesetzt. Darüber hinaus stellt jedes Teilnehmerland eine nationale Jury, deren Urteil die Hälfte der Punkte ausmacht. Die andere Hälfte ergibt sich aus den Abstimmungsergebnissen des Publikums.

Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 in Warschau vom polnischen Sender TVP ausgetragen und - live - ab 17:00 Uhr vom NDR bei KiKA sowie auf kika.de und eurovision.de übertragen. Alle Reportagen, Dokumentationen und Countdown-Sendungen zum Junior ESC sind online im KiKA-Player und auf kika.de zu finden.

Am Samstag, den 28. November 2020, findet um 14:30 Uhr MEZ eine digitale Pressekonferenz mit den Junior ESC-Delegationen und allen Kandidat*innen statt.

Informationen hierzu finden Sie auf jesc.tv. Hier ist auch die offizielle Pressemappe abrufbar. Fragen können bis eine Stunde vorher an press@eurovision.tv gesendet werden.

Auf kika.de, eurovision.de und in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de gibt es weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020. Ein Presseheft mit Interviews und Hintergrundinformationen rundet das Angebot ab.

Bei Presse- und Interviewanfragen wenden Sie sich an:

Barbarella Entertainment GmbH

Aachener Str. 26

50674 Köln

Ansprechpartner: Christian Esser

Telefon: +49 221 951590 0

E-Mail: christian.esser@barbarella.de



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell