Junior Eurovision Song Contest 2020: Die Highlights der Show-Woche vom 23. bis 29. November / #MovetheWorld: Unser Star für Warschau

Bevor Susan am 29. November das internationale Publikum mit der bewegenden Ballade "Stronger With You" begeistern möchte, bietet KiKA eine ganze Woche voller emotionaler Junior ESC-Momente - auch auf kika.de und im KiKA-Player. Neben der zweiteiligen Dokumentation "Dein Song für Warschau" (ZDF) gibt es täglich spannende Reportagen, Interviews und Countdown-Sendungen, die Susans Weg zur großen Live-Show nachzeichnen.

23. bis 25. November, 20:00 Uhr "KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest" (KiKA/NDR)

Susans Leben steht seit dem Casting zum Junior ESC auf dem Kopf. Am Montag blickt das "KiKA LIVE"-Moderationsduo Jess und Ben zurück auf Susans Erlebnisse seit dem Casting. Außerdem fordern sie die Kandidatin zu einem Battle heraus. Am Dienstag besucht Ben Susan zu Hause in Berlin und lernt ihre Freund*innen und Familie kennen. Ein Junior-ESC-Star-Quiz steht am Mittwoch an: Per Video-Chat stellt Moderatorin Jess Susan lustige Aufgaben.

24. November, 20:00 bis 21:00 Uhr: Live-Chat mit Susan

Am Dienstag können Fans Susan im Chat auf kika.de ihre Fragen stellen.

25. und 26. November, 20:10 Uhr: "Dein Song für Warschau" (ZDF)

Die zweiteilige Dokumentation erzählt den kreativen Prozess des Songwritings und der Songproduktion aus der Perspektive des 17-jährigen Levent Geiger. Der zweite Teil porträtiert die Contest-Teilnehmerin: Aus Susans persönlicher Sicht werden die Hürden und Höhepunkte vor der großen Show erzählt. (Folge 1 bereits jetzt auf kika.de und im KiKA-Player anschauen)

26. November, 20:00 Uhr: "Junior ESC - Countdown" (NDR/KiKA)

"KiKA LIVE"-Moderatorin Jess und Bürger Lars Dietrich bereiten sich auf den Junior ESC vor. Sie stellen teilnehmende Länder vor und checken Snacks, die man zum Beispiel in Kasachstan beim Fernsehschauen nascht. Außerdem gibt es eine Schalte zu Susan, die erzählt, was sie kurz vor der Show macht.

27. November, 19:30 Uhr: "Junior ESC - Countdown" (NDR/KiKA)

Bürger Lars Dietrich gründet kurzerhand einen Susan-Fanclub und erklärt sich zum 1. Vorsitzenden. In dieser Funktion veranstaltet er gemeinsam mit Jess verrückte Aktionen.

28. November, 20:00 Uhr: "Junior ESC - Countdown" (NDR/KiKA)

Jess und Susan werfen einen Blick hinter die Kulissen in das Studio, in dem sie am Sonntag die Live-Show verfolgen. Vier weitere Teilnehmer*innen werden vorgestellt, und Susan singt die Ballade "Stronger With You" mit einer Beatboxing-Begleitung von Bürger Lars Dietrich.

29. November: Der große Show-Tag

9:00 Uhr: "Junior ESC - Countdown" (NDR) bei CheckEins im Ersten

Es ist soweit, der Junior ESC startet in Warschau. Jess und Bürger Lars Dietrich erklären, wie man für seine Favoritin oder seinen Favoriten abstimmen kann. In einer Junior ESC-Tanz-Challenge treten die beiden gegeneinander an und tanzen Choreographien der vergangenen Jahre nach. Auch Susan ist im Studio zu Gast und singt gemeinsam mit Levent Geiger "Stronger With You".

15:35 Uhr, live: "Junior ESC - Countdown" (NDR/KiKA)

Jess ist mit Susan und Levent im Studio. Sie erklären, was der Junior ESC überhaupt ist und welche Länder dieses Jahr dabei sind. Ben schaut in Susans Heimatstadt Berlin bei Susans bester Freundin vorbei und checkt dort die Stimmung kurz vor der Show. Begleitend gibt es für alle Fans zum Austausch einen Chat auf kika.de.

15:45 Uhr: WDH der zweiteiligen Dokumentation "Dein Song für Warschau" (ZDF)

16:35 Uhr, live: "Junior ESC - Countdown" (NDR/KiKA)

Jess, Susan und Levent sind im Studio, aber wo genau ist eigentlich Lars? Er bereitet sich auf seinen Job als Kommentator vor. Kurz vor der Show singen Susan und Levent "Stronger With You" live im Studio in einer ganz besonderen Version.

17:00 Uhr, live: "Junior Eurovision Song Contest 2020 - Move The World" (NDR)

Der Contest wird vom polnischen Sender TVP ausgetragen und live bei KiKA, kika.de und eurovision.de übertragen. Moderiert wird die Show von Ida Nowakowska-Herndon, Rafal Brzozowski und Malgorzata Tomaszewska. Die Liveübertragung kommentieren die "KiKA LIVE"-Moderatorin Jess und Bürger Lars Dietrich. Im Anschluss wird erneut zu Susan ins Studio geschaltet.

Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf eurovision.de sowie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen stehen hier weitere Fotos zum Abruf bereit.

