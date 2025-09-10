PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Russische Drohnen in Polen: Letzter Weckruf für Europa
Kommentar von Sven Christian Schulz

Freiburg (ots)

Russland testet die Nato-Grenze in einer Härte, wie der Westen es noch nicht erlebt hat. (...) Das Muster ist immer gleich: provozieren, die Grenzen des Zumutbaren verschieben, Reaktionen ausloten. (...)Für die letzten Zweifler in Westeuropa muss dieser Drohnenangriff ein Weckruf sein. Russland will die europäische Sicherheitsordnung zerstören. Jeder inszenierte Zwischenfall soll Angst und Unsicherheit schüren. Im Nato-Hauptquartier ist man zu Recht beunruhigt über die wachsende Zahl solcher Provokationen. (...) Wenn eine solche Drohnenwelle eines Tages auf Nato-Staaten zusteuert, stellt sich die Frage: Ist Europa vorbereitet? Die ehrliche Antwort lautet heute: nein. https://mehr.bz/khs254q

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

