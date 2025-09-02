PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Zustand des Waldes: Nur eine Atempause
Kommentar von Michael Saurer

Freiburg (ots)

Dem Wald geht es mittlerweile wieder so gut wie lange nicht. Das ist eine gute Nachricht. (...) Und doch wäre es grundfalsch, so zu tun, als sei der Wald überm Berg und die langfristige Tendenz positiv. Sie ist es nämlich nicht. Sämtliche Experten sind sich einig, dass der Wald weiterhin vor großen Herausforderungen steht.(...) Es werden wieder Dürrejahre kommen, in denen der Borkenkäfer zuschlägt - und nicht nur wie bisher bei der Fichte. Deren Schicksal scheint ohnehin besiegelt. (...) Das heißt nicht, dass der Wald wegsterben wird. Er wird sich nur verändern. Und zwar so gravierend wie wohl nie zuvor in so kurzer Zeit. https://mehr.bz/khs246q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 01.09.2025 – 22:09

    Gipfeltreffen in China: Allianz gegen den Westen / Kommentar von Kristina Dunz

    Freiburg (ots) - Im Gebiet der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) leben etwa 3,5 Milliarden Menschen, die Wirtschaftsleistung der zehn Mitgliedsstaaten ist deutlich höher als die der EU mit ihren 450 Millionen Bürgern. Der Gipfel in Tianjin dient da als Machtdemonstration. (...) Berlin und Brüssel müssen sowohl im Westen als auch im Osten nach ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 21:54

    Arbeitslosigkeit: Zaudern statt Zielstrebigkeit / Kommentar von Barbara Schmidt

    Freiburg (ots) - Statt dringend nötige Entlastungen auf den Weg zu bringen, verteilt die schwarz-rote Koalition Wahlgeschenke und verzettelt sich in Zankereien. Zaudern statt Zielstrebigkeit - als ob die weltpolitische Unsicherheit und Trumps Zölle nicht genug belasteten. Anfang der 2000er-Jahre brachte die Agenda 2010 die Trendwende, ähnlich großen Mut und ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 21:35

    Ruf nach Reformen: Einig nur in der Diagnose / Kommentar von Dietmar Ostermann

    Freiburg (ots) - Die Regierung hat einen "Herbst der Reformen" ausgerufen. Noch freilich sind auch Union und SPD uneins über die Lastenverteilung. Dass das Vertrauen in die Regierung gering ist, grundlegende Reformen anzupacken, kann man verstehen. Aber warum sollten Politiker mutiger sein als ihre Wähler? https://mehr.bz/khs241q Pressekontakt: Badische Zeitung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren