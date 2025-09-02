Badische Zeitung

Zustand des Waldes: Nur eine Atempause

Kommentar von Michael Saurer

Freiburg (ots)

Dem Wald geht es mittlerweile wieder so gut wie lange nicht. Das ist eine gute Nachricht. (...) Und doch wäre es grundfalsch, so zu tun, als sei der Wald überm Berg und die langfristige Tendenz positiv. Sie ist es nämlich nicht. Sämtliche Experten sind sich einig, dass der Wald weiterhin vor großen Herausforderungen steht.(...) Es werden wieder Dürrejahre kommen, in denen der Borkenkäfer zuschlägt - und nicht nur wie bisher bei der Fichte. Deren Schicksal scheint ohnehin besiegelt. (...) Das heißt nicht, dass der Wald wegsterben wird. Er wird sich nur verändern. Und zwar so gravierend wie wohl nie zuvor in so kurzer Zeit. https://mehr.bz/khs246q

