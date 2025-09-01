Badische Zeitung

Gipfeltreffen in China: Allianz gegen den Westen

Kommentar von Kristina Dunz

Freiburg (ots)

Im Gebiet der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) leben etwa 3,5 Milliarden Menschen, die Wirtschaftsleistung der zehn Mitgliedsstaaten ist deutlich höher als die der EU mit ihren 450 Millionen Bürgern. Der Gipfel in Tianjin dient da als Machtdemonstration. (...) Berlin und Brüssel müssen sowohl im Westen als auch im Osten nach Verbündeten suchen. Die Bundesregierung sollte angesichts der internationalen Bedrohungslage zusammenrücken, die EU ebenso. Die Gefahr ist groß, dass die Menschen hierzulande sonst die Notwendigkeit verkennen, jetzt für den erreichten Wohlstand zu kämpfen, der Unabhängigkeit erst ermöglicht, kulturelle und politische Freiheit bedeutet. https://mehr.bz/khs245q

