"Die Augenzeugen": Packende Thriller-Neuverfilmung mit Nicolette Krebitz und Lucas Gregorowicz / Einladung zu Interviews

ein Thriller-Highlight wartet auf das TV-Publikum im Mai: die vierteilige Mini-Krimi-Serie "Die Augenzeugen". Darin bringt ein Zufall mit fatalen Folgen zwei Teenager in tödliche Gefahr: Unfreiwillig werden sie Zeugen einer dreifachen Hinrichtung - und stehen plötzlich selbst im Fokus des Mörders. Spannender Ausgangspunkt des packenden Thriller-Stoffs, der ein Remake der norwegischen Serie "Øyevitne - Eyewitness" ist. Die hochkarätig besetzten Hauptrollen spielen Nicolette Krebitz als Ermittlerin sowie die Newcomer Philip Günsch und Marven Gabriel Suarez-Brinkert als die beiden Teenager und Lucas Gregorowicz, der in eine ungewöhnliche Täterrolle schlüpft.

"Die Augenzeugen" ist ab 02. Mai 2025 in der ARD Mediathek und am 3. Mai 2025 um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.

Zum Inhalt: Der 16-jährige Jan (Philip Günsch) und sein gleichaltriger Freund Lukas (Marven Gabriel Suarez-Brinkert) kommen sich in einer Jagdhütte näher. Ihr Treffen wird jäh unterbrochen, als sich ein Auto nähert. Heimlich beobachten die beiden durchs Fenster, wie eine Rockerbande einen gefesselten Mann (Lucas Gregorowicz) liquidieren will. Plötzlich gelingt es dem Entführten, eine Waffe in die Hand zu bekommen - und es fallen tödliche Schüsse. Vom Killer bemerkt, geraten auch die zwei Schüler in Gefahr, entkommen jedoch in höchster Not. Aus Angst vor dem Mörder und um ihre Beziehung geheim zu halten, beschließen die Augenzeugen, niemandem etwas zu sagen - auch nicht Jans Tante, der Kommissarin Helen Severing (Nicolette Krebitz). Als sie schließlich den rätselhaften Fall übernimmt, ahnt sie nicht, dass ihr Neffe darin verstrickt ist. Zusammen mit ihrer Münchner Kollegin (Lana Cooper) vermutet sie einen Bandenkrieg zwischen dem Mafiaboss Fontana (Michele Cuciuffo) und den Rockern von Franjo Pranjic (Shenja Lacher). Schon bald geraten die Ermittlerinnen selbst in Gefahr. Auch Lukas und Jan müssen um ihr Leben fürchten. Der Täter, der seine wahre Identität schützen muss und eine Mitwisserin eiskalt beseitigt, ist weiter auf der Suche nach ihnen und kommt ihnen dabei gefährlich nahe. Während Jan sich endlich Helen anvertrauen möchte, geht Lukas immer mehr ins Risiko - und löst eine tödliche Spirale aus.

"Die Augenzeugen" ist eine Produktion der Bantry Bay Productions GmbH in Zusammenarbeit mit Servus TV im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD.

