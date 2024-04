Constantin Film

Doppelte Besuchermillionärin: CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist seit vier Wochen die unangefochtene Nr. 1 der Kinocharts

Bild-Infos

Download

München (ots)

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Niceste im ganzen Land? Chanti! Denn mit über zwei Mio. Zuschauer*innen bleibt CHANTAL IM MÄRCHENLAND bereits in der vierten Spielwoche in Folge auf dem Thron der deutschen Kinocharts und steigerte seine Besucherzahlen davon allein am vergangenen Wochenende um zehn Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Somit ist die Komödie von Bora Dagtekin und Lena Schömann der deutsche Film, der seit der Pandemie am schnellsten die magische 2-Mio.-Marke knacken konnte. Alle sechs Produktionen des Duos (darunter TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, FACK JU GÖTHE 1-3, DAS PERFEKTE GEHEIMNIS) verzeichnen damit jeweils über 2 Mio. Ticketverkäufe. Seit dem Kinostart am 28. März räumen Chanti, Zeynep und Co. in der Märchenwelt mit verstaubten Klischees auf und begeistern die Kinobesucher*innen. Kein Wunder, dass CHANTAL IM MÄRCHENLAND beste Chancen hat, der erfolgreichste deutsche Film der 20er Jahre zu werden.

Gespielt wird Chantal von Jella Haase, die schon von 2013 bis 2017 in FACK JU GÖHTE begeisterte und für ihre umwerfende Darstellung 2014 mit einer Nominierung in der Kategorie "Beste darstellerische Leistung - weibliche Nebenrolle" für den Deutschen Filmpreis belohnt wurde. Für ihre Nebenrolle in LIEBER THOMAS (2021) gewann sie die begehrte Lola.

In weiteren Rollen spielen u.a. Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Nikeata Thompson, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe und Jasmin Shakeri. Gastauftritte haben Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek.

In der kreativen Umsetzung dieses außergewöhnlichen Kinoabenteuers wird Bora Dagtekin unterstützt von einem hochkarätigen Team, zu dem Christoph Kanter im Szenenbild (THE MAGIC FLUTE, DAS WEISSE BAND, CACHÉ ), Christian Rein an der Kamera (LOVE, ROSIE, WICKIE AUF GROSSER FAHRT), Esther Walz für das Kostüm (DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER, DIE PÄPSTIN), Ruth Ute Wagner (DIE TRIBUTE VON PANEM X, THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR) und Sonia Salazar-Delgado (FLY, TRANSIT, ENFANT TERRIBLE) für das Maskenbild zählen.

CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist eine Produktion der Constantin Film, Produzentin ist Lena Schömannzusammen mit Nicole Springstubbe als Producerin. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führt.

Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem DFFF (Deutscher Filmförderfonds), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie.

Kinostart: 28. März 2024 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Jasmin Shakeri, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe sowie Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek in Gastrollen

Casting: Iris Baumüller

Kamera: Christian Rein

Szenenbild: Christoph Kanter

Kostüm: Esther Walz

Maske: Ruth Ute Wagner

Schnitt: Sabine Panek, Robert Kummer, Constantin von Seld, Claus Wehlisch

Musik: Eimear Noone

Herstellungsleitung: Gilbert Möhler und Bernhard Thür

Executive Producers: Oliver Berben und Martin Moszkowicz

Producerin: Nicole Springstubbe

Produzentin: Lena Schömann

Buch & Regie: Bora Dagtekin

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell