Baker Tilly

Baker Tilly begrüßt Bernd Peter als neuen Partner im Bereich A&A

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Zum 1. Juli wechselte Bernd Peter als neuer Partner im Bereich Audit & Advisory an den Baker Tilly Standort Stuttgart.

Als erfahrener Prüfer und Berater für alle Themen rund um Corporate Governance wird er das Baker Tilly Competence Center im Bereich Fraud, Risk und Compliance für den Raum Süddeutschland verstärken.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly begrüßt zum 1. Juli Bernd Peter als neuen Partner im Bereich Audit & Advisory. Für sein Competence Center Fraud, Risk & Compliance gewinnt Baker Tilly mit Bernd Peter einen erfahrenen Berater für den süddeutschen Raum. Bernd Peter wechselt mit seinem Team zu Baker Tilly an den Standort Stuttgart und wird in seiner Partnerrolle insbesondere das Co- und Outsourcing im Bereich der internen Revision weiter vorantreiben. Die Beratung, Prüfung und der Aufbau von Risikomanagement-, Compliance-Management- sowie internen Kontrollsystemen gehören ebenso zu seinem Aufgabenbereich. Seine Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Maschinenbau, Public Sector (vor allem Energieversorger und Wohnungsbau) und Automotive.

"Die Basis für eine erfolgreiche Beratung unserer Mandanten ist die langjährige Erfahrung und das fundierte Fachwissen unserer interdisziplinären Teams. Daher freuen wir uns sehr, mit Bernd Peter einen erfahrenen Experten im Bereich Fraud, Risk & Compliance bei Baker Tilly begrüßen zu dürfen und unser Competence Center im Süden Deutschlands zu verstärken", sagt Ralf Gröning, Managing Partner von Baker Tilly. Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory von Baker Tilly, fügt hinzu: "Bernd Peter bringt als Prüfer und Berater für Corporate Governance einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit und wird mit seiner Expertise die ganzheitliche Beratung unserer Mandanten zu Unternehmensrisiken bereichern. Damit sind wir nun auch in Süddeutschland auf diesem Gebiet sehr präsent."

Zuletzt war Bernd Peter bei der Bansbach Econum Unternehmensberatung tätig. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählte unter anderem die KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zudem ist er als Lehrbeauftragter für Risikomanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und am Bodenseecampus Konstanz tätig.

Über Baker Tilly

Baker Tilly bietet mit 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.

www.bakertilly.de

Original-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell