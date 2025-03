ARD Mediathek

"Raus aufs Land" - Staffel 5: Fortsetzung der erfolgreichen Doku-Soap ab 11. März in der ARD Mediathek

Die fünfte Staffel von "Raus aufs Land" startet am 11. März 2025 mit sieben neuen Folgen in der ARD Mediathek. Die erfolgreiche Doku-Soap von rbb, hr, BR, SWR und MDR begleitet wieder mutige Menschen aus ganz Deutschland bei ihrem Neubeginn in der Provinz.

In den Geschichten von Staffel 5 verlangen vor allem die Bauarbeiten am neuen Zuhause den Protagonistinnen und Protagonisten einiges ab. Das Leben auf der Baustelle, der zeitliche, aber auch finanzielle Druck bei allen Neuanfängen sind eine Herausforderung. Und wie immer läuft nicht alles nach Plan. Die Doku-Soap erzählt sechs neue Heldenreisen. Von Martina aus Staffel 4 gibt es eine Fortsetzung.

Neue Herausforderungen, Fortschritte und Rückschläge auf dem Land

Anselm und Simone wollen sich ihren Traum vom Eigenheim im Leipziger Umland erfüllen. Doch weil der Bankkredit nicht genehmigt wird, müssen sie die Renovierung des alten Schweinestalls komplett in Eigenregie stemmen. Jaquie tauscht ihr Leben im Herzen des Hamburger Stadtteils Altona gegen das Zusammenwohnen mit Mama und Papa auf dem Land. Es soll ein Mehrgenerationenprojekt am Edersee werden, in das auch ihr Bruder und seine Frau einziehen. Doch es gibt noch viel zu tun. Architekt Severin liebt klassische Musik und traditionelle Baukunst. Im idyllischen Naabtal hat er sich ein modernes Landhaus aus Naturmaterialien gebaut. Nebenbei leitet er den Kirchenchor und übernimmt die Sanierung eines vom Verfall bedrohten historischen Gasthauses.

Martina hat München den Rücken gekehrt. Ob das Zusammenleben mit ihrem Freund auf dem Land funktioniert? Ihr Berufseinstieg als Comedienne geht zunächst schief, aber sie gibt nicht auf und will es bei einem Open-Mic noch einmal versuchen. Victoria hatte große Pläne: Mit ihrem Freund Max kaufte sie ein altes Pfarrhaus im Spreewald. Doch die Beziehung zerbrach und nun steht sie vor der Herausforderung, das Sanierungsprojekt allein zu stemmen. Clara und Tobias haben sich gemeinsam mit einem befreundeten Paar in ein altes Weingut in Rheinland-Pfalz verliebt und gleich die Stadtwohnung gekündigt. Clara ist hochschwanger und es steht nicht mal die Finanzierung. Wie werden sie den Umzug und den neuen Lebensabschnitt meistern? Isabel und Aaron haben kurzerhand ihre Stuttgarter Wohnung und ihre Jobs als Marketing-Experten gekündigt und völlig ohne Erfahrung einen Campingplatz gekauft. Sie verstehen das ganze als eine Art Start-up und wollen neue Zielgruppen erschließen - etwa mit edlen Weinverkostungen und Yogastunden. Ihr Traum wird auf eine harte Probe gestellt.

Auch die neuen Folgen von "Raus aufs Land" begleiten eine bunte Vielfalt an Menschen aus ganz Deutschland, die alle eines gemeinsam haben: den Wunsch, der Stadt zu entfliehen und auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Sie stellen sich den Herausforderungen des Landlebens.

Nach den erfolgreichen Staffeln 1 (rbb) und 2 (rbb/hr) von "Raus aufs Land" sind seit der dritten Staffel Geschichten aus Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt dabei. Neben rbb und hr gehören nun auch BR, SWR und MDR zu den Koproduktionspartnern der Doku-Soap. Die Staffeln 3, 4 und 5 mit insgesamt 21 Episoden entstanden in Kooperation mit den Produktionsfirmen timeline TV, Rec.n.Roll Media GmbH, AV Medien Film+Fernsehen GmbH und Mia Media Leipzig GmbH.

