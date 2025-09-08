PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Krise in Frankreich: Abgehoben und gescheitert
Kommentar von Birgit Holzer

Freiburg (ots)

Die Krise fällt auch auf den Präsidenten Emmanuel Macron zurück. Angetreten war dieser 2017 mit dem Versprechen, Bewegung in das verkrustete System zu bringen, Politik anders zu machen. Acht Jahre später sind die Fronten verhärteter denn je. Der Präsident forderte stets von anderen Kompromisse und Entgegenkommen - ohne selbst die Bereitschaft dafür zu zeigen. Das wird künftig nötig sein, denn für einen Weg aus der aktuellen Sackgasse braucht er die Sozialisten. Diese haben konkrete Vorschläge für eine Kurskorrektur gemacht, darunter die Hauptforderung, die Reichsten stärker an den Budgetanstrengungen zu beteiligen. Das muss Gegenstand eines Dialogs werden - dieser ist zugleich eine der letzten Chancen für Macron. https://mehr.bz/khs252q

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

