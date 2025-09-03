PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Militärparade in Peking: Macht in Bildern
Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Weltpolitik spielt sich manchmal in eingängigen Bildern ab, die mehr als viele Worte helfen, die Verhältnisse zu klären. Zum Jahrestag des Sieges über die japanischen Invasoren hat Chinas starker Mann Xi Jinping solche Bilder geschaffen. Mit Wladimir Putin und Kim Jong-un als Ehrengäste ließ er das Militär aufmarschieren. Es war die Machtdemonstration einer selbstbewussten globalen Führungsmacht. (...) Da demonstrierte der Gastgeber etwa den engen Schulterschluss mit dem russischen Kriegsherrn, der zugleich als engster Verbündeter und Pekings Juniorpartner einsortiert wurde. In dessen Unterwerfungskrieg gegen die Ukraine ist Peking eben nicht neutral, es steht fest an der Seite Putins. (...) US-Präsident Trump schickte vergiftete Grüße an die Führer Chinas, Russlands und Nordkoreas, "während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren". Es wird freilich mehr brauchen als Spott, um der Allianz der antiwestlichen Diktatoren zu begegnen. https://mehr.bz/khs247q

