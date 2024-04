Badische Zeitung

Tannenwipfel, Bollenhut und Kuckucksuhr: Wie tickt der Schwarzwald?

"Schwarzwald modern" - 13-teilige Serie der Badischen Zeitung

Freiburg (ots)

"Der Name Schwarzwald weckt Emotionen", hält Uwe Baumann, Initiator von Kosmos Schwarzwald - Kreativwirtschaft zum Auftakt der Serie #SchwarzwaldModern fest. Im Interview mit Michael Neubauer, der die Serie für die Badische Zeitung inhaltlich konzipiert und betreut hat, räumt er zwar ein, etwas Reststaub hafte dem Schwarzwaldbild eventuell noch an, doch insgesamt sei viel Dynamik zu erleben.

Ein Schwarzwaldbild in seiner modernen, zeitgemäßen Variante will denn die Badische Zeitung in ihrer 13-teiligen Serie zeichnen. Über zwei Wochen hinweg werfen Michael Neubauer und die Kolleginnen und Kollegen einen etwas anderen Blick auf den Landstrich. Täglich werden Geschichten über kreative Menschen der Region erzählt, die das Bild des Schwarzwalds entstauben und dazu beitragen, dass sich auch Jüngere damit identifizieren können. Ergänzt werden die Serienteile durch einen Freizeittipp.

Wer neugierig ist, wie der Schwarzwald heute tickt und was die Kuckucksuhr geschlagen hat, findet alle Teile nach Veröffentlichung unter https://schwarzwaldmodern. Wer kein Abo hat, dem wird hier geholfen: https://badische-zeitung.de/serienabo

Imagefragen: Wie verstaubt ist das Schwarzwaldbild noch? Ein Interview mit Uwe Baumann von Kosmos Schwarzwald in Lahr. https://www.badische-zeitung.de/uwe-baumann-ueber-das-schwarzwaldbild-der-name-schwarzwald-weckt-emotionen

Der Kuckuck ist noch da: Die Uhrmacherfamilie Rombach & Haas in Schonach verwandelt die Kuckucksuhr in eine Designeruhr. (15. April)

Die Events der Köche: Junge Köchinnen und Köche aus dem Hochschwarzwald interpretieren traditionelle Küche neu. (16. April)

Dirndl 2.0: Die Freiburger Modedesignerin Kim Schimpfle entwirft Trachten mal anders - etwa für Hochzeiten. (17. April)

Aus Altholz mach Möbel: Aus Holz von alten Schwarzwaldhöfen fertigt Maximilian Riedt im Elztal Möbel und Betten. (18. April)

Neue Perspektiven: Sebastian Wehrle aus Freiamt hat mit seinen provokanten Schwarzwaldfotografien großen Erfolg. (19. April)

Nicht nur Kirschwasser: Schwarzwaldland ist auch Gin-Land. Warum der Hype? Zu Besuch bei Boar-Gin in Bad Peterstal. (20. April)

Lachen über hier: Lukas Staier alias Cossu aus dem Kinzigtal ist bekennender Schwarzwälder, Comedian und Rapper. (22. April)

Den Bollenhut stechen: Schwarzwaldmotive an Arm und Bein? Zu Besuch bei der Tätowiererin Kate Corvus in Herbolzheim. (23. April)

Die Kommune auf dem Hof: Solidarisch, selbstbestimmt und nachhaltig leben: die politische Kommune Schafhof in St. Peter. (24. April)

Wild auf dem Teller: Wildfleisch wird beliebter. Zwei Jäger in Freiamt machten aus ihrem Hobby ein Unternehmen. (25. April)

Moderne Architektur: Schwarzwaldtypisch bauen? Ein Ehepaar in Neuried erlaubt einen Blick in sein neues Schwarzwaldhaus. (26. April)

Nachdenken über Heimat: Der Offenburger Künstler Stefan Strumbel hat einst das Schwarzwald-Image stark entstaubt. Ein Interview. (27. April)

