Badische Zeitung

BaWü-Check: Vertrauen und Transparenz

Kommentar von Jens Schmitz

Freiburg (ots)

Die Ergebnisse des jüngsten BaWü-Checks sind ermutigend. Nicht nur, weil sich abzeichnet, dass bei der kommenden Kommunalwahl die gestiegene Beteiligung von 2019 (...) übertroffen werden könnte. Je mehr Menschen sich mit dem Geschehen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld beschäftigen, desto positiver urteilen sie über Kommunalpolitik und die Mitbürger, die sich in ihr engagieren. Auch das Vertrauen in etablierte Medien fällt teilweise deutlich höher aus als in nationalen Vergleichsstudien, mit Spitzenwerten für lokale und regionale Tageszeitungen. (...) Vor diesem Hintergrund ist es doppelt schade, dass sich nur 39 Prozent der Befragten ausgeprägt für das Geschehen in ihrer Region interessieren (...) https://www.mehr.bz/khs102o

