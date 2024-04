pA Medien GmbH

Medi-Karriere kooperiert mit dem Bundesverband für Ergotherapeut:innen

Mannheim (ots)

Die pA Medien GmbH und der Bundesverband für Ergotherapeut:innen in Deutschland e.V. (BED) sind im März 2024 eine Kooperation eingegangen. Um seine Mitglieder bei der Suche nach geeigneten Fachkräften zu unterstützen, integriert der BED die Jobsuche von Medi-Karriere in seine Website und bietet seinen Mitgliedern damit ab sofort passende Stellenanzeigen aus dem Fachbereich der Ergotherapie. Die Reichweite des Karriereportals von Medi-Karriere aus der praktischArzt-Gruppe nutzt der BED, um Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten durch seine Botschaften und Kampagnen zu stärken.

Der BED ist eine maßgebliche Spitzenorganisation der deutschen und der in Deutschland tätigen Ergotherapeuten. Als solche vertritt sie die Belange des Berufsstands beispielsweise in Fragen der Vergütung und Versorgung. Der BED vertritt rund 2.000 von aktuell etwas über 8.000 Therapiepraxen in Deutschland.

Die pA Medien GmbH betreibt die digitalen Karriere- und Informationsportale praktischArzt und Medi-Karriere mit monatlich über 2.000.000 Besucherinnen und Besuchern. Auf den Portalen werden unzählige Informationen zu über 350 Berufsbildern aus dem Gesundheitswesen, Sozialwesen und der Therapie geboten.

"Die therapeutischen Berufe wie die Ergotherapie sind eine der Fokus-Berufsgruppen auf unserem Portal Medi-Karriere. Dort behandeln wir nicht nur zahlreiche Inhalte rund um den Berufsalltag und die Karriere, sondern listen auch hunderte passende Stellenangebote. Wir wollen dem Berufsverband für Ergotherapeut:innen Reichweite ermöglichen, um dieses Berufsbild vielen Menschen näherzubringen und Interessierte zu begeistern. Denn so groß wie der Mangel an Fachkräften in diesem Berufsbild leider ist, so wichtig ist es für unsere Gesellschaft", sagt Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH.

Christine Donner, Geschäftsführender Vorstand des BED freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Medi-Karriere und praktischArzt: "Beides sind großartige Portale, die uns überzeugt haben. Entscheidend für mich sind auch immer die Menschen, die solche Produkte mit Leben füllen. Und das Zwischenmenschliche bei pA Medien stimmte einfach. Die große Reichweite der Karriereportale ist ein Plus, von dem unsere Ergotherapiepraxen profitieren sollen."

Original-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell