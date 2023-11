pA Medien GmbH

Karriereportal Medi-Karriere veröffentlicht Videos mit Praxisanleitungen für MFA und Pflegekräfte

Medi-Karriere, das Stellen- und Karriereportal für medizinische Berufe, hat 20 neue Videos veröffentlicht. Es handelt sich dabei um Praxisanleitungen, die Auszubildende in Arztpraxen oder Kliniken beim Lernen unterstützen sollen.

Medi-Karriere liefert stetig neuen Content, um Berufstätige zu informieren und junge Menschen von einer Ausbildung im Gesundheitswesen zu begeistern. Im bestehenden Informationsportal stehen bereits über eintausend Artikel zur Verfügung, zu Themen wie Ausbildung, Karriere, Gehalt, Bewerbung, Weiterbildung und medizinischen Fachthemen. Daneben berichtet ein Magazin wöchentlich zu wichtigen Themen aus der Pflege- und Gesundheitsbranche. Nicht zu vergessen: Zehntausende Stellenangebote im ganzen Land bringen Bewerberinnen und Bewerber direkt mit Arbeitgebern zusammen.

Videoformate beliebter denn je

Die neue Sparte der Praxisanleitungen hat nun zum Ziel, Auszubildende wie auch Berufserfahrene beim Lernen bzw. Auffrischen von Wissen zu unterstützen. Videoformate sind inzwischen als Medium nicht mehr wegzudenken und gehören zu den beliebtesten Formaten bei der Vermittlung von Inhalten, da sie sowohl am Computer als auch bequem am Smartphone konsumiert werden können. Sie ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern, einzelne Handgriffe genau nachzuvollziehen und sind daher das perfekte Mittel, um Zugang zu einem medizinischen Thema zu verschaffen.

"Die ersten Videos behandeln unter anderem die Themen Blutentnahme, Blutdruckmessung, die verschiedenen Injektionsarten, EKG oder Dialyse. Alle wichtigen Abläufe werden in den Videos Schritt für Schritt dargestellt und mit viel Hintergrundwissen untermauert. Gedreht wurden die Videos an zwei Standorten der zero Praxen, die ihre Räumlichkeiten und auch einen Teil des Personals dafür zur Verfügung stellten", sagt Timo Krasko, der die pA Medien GmbH zusammen mit Michael Schmitt als Geschäftsführer leitet, zur Veröffentlichung.

Weitere Video-Projekte in Planung

Michael Schmitt fügt hinzu: "Nach zehn Jahren auf dem Markt ist es uns zu einem besonderen Anliegen geworden, dass sich noch mehr Menschen für das Gesundheitswesen begeistern und wir so aktiv etwas gegen den Fachkräftemangel tun können. Gleichzeitig wollen wir diejenigen, die bereits in der Branche arbeiten oder eine Ausbildung machen, mit unseren Videos in ihrem Alltag unterstützen."

Damit die pA Medien GmbH weiterhin mit diesem Vorhaben erfolgreich ist, sind für die Zukunft bereits weitere Video-Projekte geplant. "Einerseits wollen wir den Bereich mit den Praxisanleitungen ausbauen. Andererseits planen wir auch Erklärvideos zu medizinischen Berufsbildern, damit man einen noch besseren Eindruck erhalten kann", so Schmitt abschließend.

Zu finden sind die Videos sowohl auf dem Youtube-Channel von Medi-Karriere als auch im Medi-Karriere-Magazin.

